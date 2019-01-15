Всё бесплатно! Академия Бизнеса начала обучать бизнесу всех желающих

Академия Бизнеса с января запускает бесплатное обучение для всех белорусов. Образовательная инициатива Альфа-Банка совместно с Бизнес-школой ИПМ теперь доступна всем предпринимателям и руководителям, вне зависимости от того, в каком банке они обслуживаются.

Бесплатные бизнес-семинары выступают альтернативой долгосрочным и дорогостоящим программам MBA. Каждый желающий в течение года сможет повысить свои навыки в сфере финансов, менеджмента, маркетинга, нетворкинга, построения личного бренда и др. Программы семинаров разработаны по принципу «меньше теории – больше практики». Партнером проекта, как и раньше, выступила Бизнес-школа ИПМ.

В Академию Бизнеса могут попасть предприниматели, владельцы и руководители небольших компаний. Причем для этого необязательно обслуживаться в Альфа-Банке. В ближайшие месяцы занятия будут проходить в Минске, но проект может получить развитие и в областных центрах. Все семинары и тренинги проводятся бесплатно, а записаться можно на странице Академии Бизнеса.

Программу обучения разработали ведущие белорусские бизнес-тренеры и эксперты. Среди них – Алексей Дунаевский (маркетинг), Владислав Толкач (финансы), Наталья Макаева (управление предприятием) и Ольга Иваненко (налоговый менеджмент). Каждый преподаватель будет вести обучение по авторской программе. Заниматься предстоит в группах до 20 человек.

Академия Бизнеса уже вызвала ажиотаж среди предпринимателей. В 2018 году ими было подано 1200 заявок на обучение, а семинары и тренинги посетило около 700 человек. Чтобы удовлетворить возросший спрос, с сентября занятия в Академии стали проходить два раза в неделю. Наибольшим успехом пользовались семинары по деловому общению, финансам, созданию имиджа и управлению персоналом.

«Академия Бизнеса представляет собой бесплатную альтернативу долгосрочному образованию. Теперь «прокачать» свои навыки сможет любой предприниматель или руководитель компании, не важно, из какой он местности и в каком банке обслуживается. По сути, мы хотим научить заработать первый миллион, – отметил руководитель по малому бизнесу Альфа-Банка Александр Бобко. – Обучение будет полезно как начинающим предпринимателям, так и для тех, кто в бизнесе уже давно. Кроме того, это хорошая возможность завести профессиональные знакомства. Мы ставим своей целью развитие малого бизнеса в Беларуси и повышение его конкурентоспособности».

Академия Бизнеса – проект некоммерческий. Его реализует Альфа-Банк вместе с Бизнес-школой ИПМ. Текущий сезон будет третьим по счету и самым масштабным. Впервые в Академии будут бесплатно повышать бизнес-навыки всех представителей малого бизнеса без условия открытия счета в банке.