ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко передали личное приглашение Си Цзиньпиня посетить в апреле Китай

17.01.2019 07:35 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко приглашен на второй международный форум высшего уровня «Один пояс, один путь», который состоится в апреле 2019 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси по итогам прошедшей 16 января встречи заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с послом Китая Цуй Цимином.

Белорусский и китайский дипломаты обсудили подготовку ко второму международному форуму высшего уровня «Один пояс, один путь», который состоится в апреле 2019 года в Пекине.

«Посол Китая передал личное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Беларуси Александру Лукашенко с приглашением принять участие в этом важном мероприятии», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, первый форум международного сотрудничества «Один пояс и один путь» прошел в Китае в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств, в том числе и президент Беларуси, а также руководители крупных международных организаций.

В октябре прошлого года Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме «Один пояс, один путь», который планировалось провести в 2019 году в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Но уже в следующем месяце председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что второй форум «Один пояс, один путь» вновь пройдет в Китае.

Инициатива китайского руководства «Один пояс — один путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века», выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах, вдоль которых будут выстраиваться «экономические коридоры развития».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Посол Китая передал личное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Беларуси Александру Лукашенко с приглашением принять...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Экономика на пальцах». Куда покатится мировая экономика в 2019 году, а вместе с ней и Беларусь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Единство

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика