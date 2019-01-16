|
Лукашенко передали личное приглашение Си Цзиньпиня посетить в апреле Китай
17.01.2019 07:35 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко приглашен на второй международный форум высшего уровня «Один пояс, один путь», который состоится в апреле 2019 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси по итогам прошедшей 16 января встречи заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с послом Китая Цуй Цимином.
Белорусский и китайский дипломаты обсудили подготовку ко второму международному форуму высшего уровня «Один пояс, один путь», который состоится в апреле 2019 года в Пекине.
«Посол Китая передал личное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Беларуси Александру Лукашенко с приглашением принять участие в этом важном мероприятии», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, первый форум международного сотрудничества «Один пояс и один путь» прошел в Китае в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств, в том числе
В октябре прошлого года Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме «Один пояс, один путь», который
Инициатива китайского руководства «Один пояс — один путь» объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века», выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах, вдоль которых будут выстраиваться «экономические коридоры развития».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Посол Китая передал личное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Беларуси Александру Лукашенко с приглашением принять...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)