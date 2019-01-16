Власти сумели удержать инфляцию в рамках своих прогнозов

По информации Национального банка Беларуси, инфляция в стране в декабре минувшего года составила 0,8%, с декабря 2017 по декабрь 2018 года цены выросли на 5,6%. Таким образом, власти сумели сохранить низкий уровень инфляции, как и планировалось.

Базовая инфляция в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года составила 4,8%.

«В декабре 2018 года прирост потребительских цен составил 5,6 процента в годовом выражении, что соответствует целевому параметру по инфляции, установленному на 2018 год – не более 6 процентов. Относительно ноября в декабре 2018 года потребительские цены выросли на 0,8 процента»,- говорится в сообщении НББ.

Административно регулируемые цены и тарифы в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года выросли на 9% (ускорение роста цен по данной группе товаров и услуг обеспечено повышением стоимости услуг связи, проезда в городском пассажирском и пригородном автомобильном транспорте, ритуальных услуг, а также цен на топливо и табачные изделия), сезонные цены на плодоовощную продукцию в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года показали дефляцию - подешевели на 0,9%, агрегированный показатель трендовой инфляции в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года составил 4,3%.

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 100,8%, с декабрем 2017 года – 105,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 100,3%, с декабрем 2017 года – 104,8%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 100,4%, с декабрем 2017 года – 106,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,1% и 104,1% соответственно, промежуточные товары – 101% и 107,8%, потребительские товары – 100,4% и 103,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 102,1%, с декабрем 2017 года – 107,1%, в том числе в растениеводстве – 105,9% и 115,6% соответственно, животноводстве – 100,9% и 104,5% соответственно.

Индекс цен в строительстве в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 100,3%, с декабрем 2017 года – 110,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,5% и 113% соответственно, машины и оборудование – 100,4% и 103,7%, прочие работы и затраты – 103,4% и 124,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 100,4%, с декабрем 2017 года – 107,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 101%, с декабрем 2017 года – 105,3%.

Напомним, что 1 ноября 2018 года прошло расширенное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за девять месяцев текущего года. В НББ тогда пообещали, что инфляция в стране не будет расти слишком быстро.