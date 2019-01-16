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«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

17.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

Сейчас открыть агроусадьбу в Беларуси несложно, достаточно иметь домик в деревне, подать заявление и заплатить единый налог. Именно на таких условиях многие владельцы агроусадеб начинали свой бизнес. Некоторые из них со временем превратили его в по-настоящему семейное дело всей жизни.

Однако представители Министерства спорта и туризма внесли предложение об обязательном оформлении агроусадеб юридическими лицами. Помимо полного налогообложения для бизнесменов в деревне это и дополнительные тарифы на оплату коммунальных услуг, другие цены на различные категории товаров и т.д. Весь 2018 год обсуждалась эта инициатива, но было решено, что прежние условия будут продлены до 2021 года. Что будет дальше – неизвестно.

Агроусадьба «Ганка»

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

– Много лет назад здесь не было агроусадьбы – мы просто купили небольшой домик в деревне, чтобы приезжать сюда на выходные, использовать его как дачу, – рассказал владелец агроусадьбы «Ганка» Анатолицй Ганец. – Конечно, стали облагораживать территорию, достраивать дом, делать ремонт. Однажды мы с женой поехали на отдых в Венгрию, и там впервые услышали о сельском туризме. Мы увидели по сути точно такие же дачи, хозяева которых принимали гостей и организовывали их досуг. Тогда, в далеком 1998 году, и появилась идея сделать точно такие уж усадьбы и у нас, в Беларуси.

Природный потенциал у нашей страны огромный. Так почему бы не использовать его? История и национальные традиции Беларуси уникальны, очень красочны – почему бы не рассказывать о них людям? Как только к нам пришло это осознание, мы стали называть нашу дачу «усадьбой».

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

– Поначалу местные жители к моей идее организовать на этой территории агроусадьбу относились очень скептически, – продолжил Анатолий Ганец. – Причем версий, зачем мне это надо, было сразу несколько: кто-то говорил, что мой бизнес прогорел, поэтому я здесь скрываюсь; кто-то думал, что «мабыць што с галавой, нейки дурненьки и семья у него такая же»; кто-то в открытую говорил, что ничего не выйдет.

Иногда я просил местных жителей покатать гостей на санях зимой. Отказать как-то неудобно, поэтому чаще всего деревенские жители соглашались. Но однажды один из сельчан мне говорит: «Николаевич, как-то это все несерьезно: я буду катать взрослых людей на санях. Зачем?». То есть сразу такой род деятельности вызывал у местных жителей лишь недоумение. Сейчас ситуация начинает меняться – местные жители охотно принимают участие в сохранении и возрождении традиций, обычаев, обрядов, свойственных этому региону.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

«Чарка и шкварка» и новые впечатления

По мнению владельца агроусадьбы «Ганка», пора, чтобы в Беларуси количество агроусадеб превращалось в качество. Уже уходит то время, когда считалось, что агроусадьба – это чарка и шкварка. Сейчас люди приезжают за здоровым отдыхом и новыми впечатлениями.

– Помимо прочего, каждая агроусадьба должна иметь свою какую-то особенность – то, что будет отличать ее от других, – пояснил Анатолий. – У нас это творческие вечера, большой веревочный городок, собственный театр-батлейка и выпечка ремесленного хлеба. Мы проводим международные мастер-классы по хлебопечению, которые пользуются огромной популярностью. На творческих вечерах джазовой и классической музыки вживую исполняем музыку 20-х, 30-х, 50-х, 70-х годов.

Однако самая главная наша особенность – семейные традиции, которые мы чтим и бережно храним. Все сотрудники усадьбы – члены одной большой семьи, которые по-настоящему переживают за своё дело. Это очень впечатляет иностранных гостей, когда они приезжают к нам. Ведь найти более дорогую усадьбу не сложно, а вот семейное тепло и уют сейчас встречаются все реже.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

Проживание в этой агроусадьбе в сутки на одного человека с завтраком стоит 50 рублей. На ужин в летнее время гостям предлагают словить рыбу в рядом расположенном озере – для компании из 5-8 человек двух-трех толстолобиков будет вполне достаточно. Это и экономия, и прекрасное времяпрепровождение.

Чаще всего гости останавливаются на 2-3 дня, но бывало, что и на 12 дней приезжали. Кроме того, сюда приезжают и детские группы. Хозяин рассказывает, что бывало, когда каждый день к ним приезжали 2-3 автобуса детей, которым нужно было показать интересную программу, вкусно их накормить и предоставить возможность отлично провести время. И они отлично с этим справляются.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

– Со временем эта усадьба стала по-настоящему семейным делом. Для меня это счастье – ни о чем не жалею. Но если льготного налогообложения не будет и нас признают юридическими лицами, то, честно, я все продам и уеду. Россияне, думаю, с удовольствием все купят, – уверен Анатолий.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

«Не мешайте развиваться»

– Могу с уверенностью сказать, что Указ от 02.06.2006 №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» тогда был издан ко времени, уточнил Анатолий. Люди поверили обещаниям и стали легализовывать деньги в Беларуси. Причем мы были единственной страной в мире, где порядок работы агроусадеб был регламентирован в отдельном Указе. Такие меры были необходимы не только для развития бизнеса в стране, но и чтобы сохранить село, чтобы прекратить бесконечное вымирание деревень. Вот, например, сейчас попробуйте купить какой-нибудь хутор поблизости к любому областному центру – это очень сложно сделать либо цена большая.

И тут вдруг в прошлом году Министерство спорта и туризма предложило изменить Указ №372 и сделать владельцев агроусадеб юридическими лицами. Конечно, сюда же входило и обязательное налогообложение юр.лиц. До сих пор владельцы агроусадеб – это физ.лица, которые должны платить единый налог 1 раз в год размером в 1 базовую величину.

Но ведь на ситуацию нужно смотреть не только с точки зрения поступления денег в бюджет от владельцев агроусадеб. Здесь нужно брать обзор в целом по стране: к нам приезжают иностранные туристы (иногда целыми семьями), которые готовы оставить свои деньги в Беларуси, бронируют места в усадьбах и белорусы, которые хотят потратить накопленные средства на хороший и качественный отдых. Это все средства, которые остаются и накапливаются в нашей стране.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

9 октября 2017г. был принят Указ №365 «О развитии агроэкотуризма. В нем были учтены предложения Министерства спорта и туризма, которые считали, что агроусадьбы должны стать юрлицами. Такая инициатива обсуждалась практически весь 2018 год. Однако в конце концов Правительство пришло к выводу, что прежние условия нужно продлить до 2021 года. А вот что будет дальше – неясно.

– Я думаю, что если хозяева агроусадеб станут юрлицами, то 70% агроусадеб закроется, – уверен Анатолий. Автоматически каждое юр.лицо будет подвержено требованиям санэпидемслужбы. Я точно могу сказать, что ни одна агросуадьба такую проверку не пройдет. И в остальном тоже есть много нюансов. Оплата электричества вырастает в 10 раз. Любая закупка будет стоить намного дороже. Проведение любого мероприятия станет облагаться налогом. Содержать агроусадьбу будет абсолютно невыгодно. Посудите сами: вы вкладываете свои деньги, строите дома на своей территории, организовываете бизнес, даете работу и своей семье, и окружающим людям, основываясь на обещаниях, которые были даны Указом №372. А потом правила игры внезапно меняются. Так быть не должно.

Когда к нам приезжала делегация из владельцев агроусадеб ближнего и дальнего зарубежья, то они были искренне удивлены темпами развития этого направления в Беларуси. Более того, некоторые моменты они смогли почерпнуть и у нас. И я надеюсь, что и в 2021 году Правительство решит, что нужно оставить прежние условия, и не мешать владельцам агроусадеб развиваться.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

«Достаточно лишь не менять правила игры»

Сейчас в Беларуси зарегистрированы более 2300 усадеб, из них по-настоящему работают примерно 1800. Остальные в этом году не работали. Это, как правило, коттеджи или домики в деревне, которые потенциально могут принимать гостей, – пояснила Председатель правления БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова. – Нужно понимать, что это трудноокупаемый бизнес.  В первую очередь, из-за своей сезонности: с апреля по конец октября у агроусадеб в основном все хорошо, но оставшиеся 5 месяцев в году приходится изыскивать различные варианты, чтобы просто держаться на плаву. И, если речь идет о просто дополнительном доходе, когда владелец агроусадьбы имеет бизнес и в другой сфере, то это одна история. Но все выглядит иначе, если говорить о содержании агроусадьбы как основного источника дохода одной или двух семей. Каждому работнику нужно получать зарплату, кормить детей и как-то планировать свой бюджет. В условиях сезонности это сделать крайне тяжело.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

– Сейчас закончились зимние праздники, уехали россияне и гости из ближнего зарубежья, белорусы пошли на работу – и работа агроусадеб встала. Но отсутствие дохода – еще полбеды. Агроусадебные комплексы надо постоянно содержать, и вкладывать деньги в их развитие. А где эти деньги брать? Только из заработанных ранее средств.

Однако владельцы некоторых агроусадеб нашли выход в организации зимних программ для школьников и иностранных групп туристов. Дальше будет масленница, а потом уже и весна не за горами. Летом, конечно, много групп, туристов, свадеб и праздников – до октября все будет хорошо. А затем снова нужно придумывать, как прожить зиму.

Поэтому совсем не так все радужно, что нужно вводить еще налоги и делать их юрлицами. Не надо забывать, что это люди, которые покупают огромное количество белорусских товаров, предоставляют рабочие места в деревнях и используют продукцию местного производства. Здесь мы видим эффект мультипликации в действии, когда отдельное направление в бизнесе, помимо получения прибыли, поддерживает белорусскую экономику.

Кстати, именно поэтому, когда начинались споры по поводу возможных нововведений, районные власти были на нашей стороне. Потому что они понимают: агроусадьбы делают район туристически привлекательным, обеспечивают работой сельских жителей и помогают жизни района в целом.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

Валерия Клицунова уверена, что в современных условиях агроусадьбы не смогут функционировать даже в том случае, если просто увеличить налогообложение. По ее словам, это не настолько прибыльный бизнес, как принято считать. Например, знаменитый объект «Наносы» не смог окупить себя в сельской местности, и сейчас у них на огромные суммы долгов банку.

Я думаю, что повышение налогов для владельцев агроусадеб в дальнейшем возможно, но никак не признание их юридическими лицами. Потому что в таком случае владельцы агроусадеб не смогут соответствовать нормам законодательства. В первую очередь это касается кухонь и требований санэпидестанции на соответствие помещениям общепита. Это просто невозможно организовать.

Если ввести те изменения, которые были предложены Министерством спорта и туризма в полном объеме, бизнес агроусадеб в Беларуси умрёт. В этом не стоит даже сомневаться. Поэтому, чтобы дать белорусским агроусадьбам достаточно «кислорода», нужно просто не менять существующие правила игры. Этого будет вполне достаточно, – подытожила Валерия.

«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами
 
Теги: Минск
 
 
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Агроусадьбы в Беларуси – та единственная ниточка, которая связывает огромный природный потенциал страны с туристами из ближнего и дальнего зарубежья. Именно...
 
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