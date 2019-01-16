«Я все продам и уеду!» Владельцам агроусадеб хотят «перекрыть кислород», сделав их юрлицами

9 октября 2017г. был принят Указ №365 «О развитии агроэкотуризма. В нем были учтены предложения Министерства спорта и туризма, которые считали, что агроусадьбы должны стать юрлицами. Такая инициатива обсуждалась практически весь 2018 год. Однако в конце концов Правительство пришло к выводу, что прежние условия нужно продлить до 2021 года. А вот что будет дальше – неясно.

– Я думаю, что если хозяева агроусадеб станут юрлицами, то 70% агроусадеб закроется, – уверен Анатолий. – Автоматически каждое юр.лицо будет подвержено требованиям санэпидемслужбы. Я точно могу сказать, что ни одна агросуадьба такую проверку не пройдет. И в остальном тоже есть много нюансов. Оплата электричества вырастает в 10 раз. Любая закупка будет стоить намного дороже. Проведение любого мероприятия станет облагаться налогом. Содержать агроусадьбу будет абсолютно невыгодно. Посудите сами: вы вкладываете свои деньги, строите дома на своей территории, организовываете бизнес, даете работу и своей семье, и окружающим людям, основываясь на обещаниях, которые были даны Указом №372. А потом правила игры внезапно меняются. Так быть не должно.

Когда к нам приезжала делегация из владельцев агроусадеб ближнего и дальнего зарубежья, то они были искренне удивлены темпами развития этого направления в Беларуси. Более того, некоторые моменты они смогли почерпнуть и у нас. И я надеюсь, что и в 2021 году Правительство решит, что нужно оставить прежние условия, и не мешать владельцам агроусадеб развиваться.



