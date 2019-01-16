Топливо из Новополоцка в Фаниполь будет течь по трубам. Это стоило 35 млн долларов

Первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк — Фаниполь» общей протяженностью 292 км начал функционировать в полном объеме. Информация об этом размещена на сайте концерна «Белнефтехим».



Фото: belneftekhim.by

Первый участок нефтепродуктопровода начал работу в 2017 году и связал новополоцкий «Нафтан» и нефтебазу «Белоруснефти» в Крулевщизне Докшицкого района в Витебской области. Построенный второй пусковой комплекс обеспечит транспортировку дизельного топлива и бензина в центральную часть страны — на склады хранения нефтепродуктов в Фаниполе Минской области. Таким образом в столичный регион по трубам можно будет поставлять до 1 миллиона тонн топлива в год.

Использование магистрального нефтепродуктопровода позволяет сократить транспортные издержки и минимизировать время на доставку топлива, несет низкие эксплуатационные затраты на перекачку нефтепродуктов, а также обеспечивает устойчивый и безопасный режим работы независимо от природно-климатических условий, говорится в сообщении концерна.

Проект реализовала компания «Полоцктранснефть Дружба», для которой эксплуатация нефтепродуктопровода является новым видом деятельности. Общая стоимость проекта составила около 35 млн долларов.

«Полоцктранснефть Дружба» транспортирует российскую нефть на «Нафтан». Компания эксплуатирует нефтепроводы «Унеча-Полоцк 1» (380 км), «Унеча-Полоцк 2» (380 км), «Сургут — Полоцк» (83 км), «Полоцк-Вентспилс» (112,5 км), «Полоцк-Биржай-Мажейкяй» (112,5 км).