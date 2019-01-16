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График работы инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району
17.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
График работы инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району на время проведения декларирования доходов физическими лицами, полученными в 2018 году.
Инспекцией МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району производится предварительная запись граждан для сдачи налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц. Запись производится при личном обращении в инспекцию в кабинете №3 или по телефону 3-73-23.
Чтобы представление налоговой декларации (расчета) не создало неудобств для плательщика, нужно заранее собрать необходимые документы и справки о доходах, заполнить самостоятельно налоговую декларацию (расчет) и представить ее как можно раньше, не откладывая это на последние дни февраля.
За дополнительной информацией можно обращаться в инспекцию в кабинет № 3 или по телефону 3-73-23.
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График работы инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району на время проведения декларирования доходов физическими лицами, полученными в 2018 году.
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