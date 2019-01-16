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График работы инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району

17.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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График работы инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району на время проведения декларирования доходов физическими лицами, полученными в 2018 году.

График работы инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району
С целью создания благоприятных условий гражданам, желающим задекларировать полученные в 2018 году доходы, в инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району установлен следующий режим работы:

  • со 2 января по 1 апреля 2019 года – в рабочие дни с 8.00 до 19.00;
  • 23, 30 марта 2019 года – с 9.00 до 13.00.

Инспекцией МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району производится предварительная запись граждан для сдачи налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц. Запись производится при личном обращении в инспекцию в кабинете №3 или по телефону 3-73-23.

Чтобы представление налоговой декларации (расчета) не создало неудобств для плательщика, нужно заранее собрать необходимые документы и справки о доходах, заполнить самостоятельно налоговую декларацию (расчет) и представить ее как можно раньше, не откладывая это на последние дни февраля.

За дополнительной информацией можно обращаться в инспекцию в кабинет № 3 или по телефону 3-73-23.

 
 
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График работы инспекции МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району на время проведения декларирования доходов физическими лицами, полученными в 2018 году.
 
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