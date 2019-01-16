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«Крипто» в моде, sex дешевле smm. Рекорды и тренды Байнета 2018

17.01.2019 12:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Что бы ни говорили о переходе бизнеса в социальные сети и полном превращении браузерной строки в поисковую, факт остается фактом — общее количество доменов в мире в 2018 году выросло на 3,5%. Результаты .BY и .БЕЛ еще чуть выше — плюс 4,2% или почти 6000 имен, сообщает hoster.by. Это вселяет оптимизм после отрицательной динамики в 2016 и небольшого «выхода в плюс» в 2017 году.



Скорость — 4 домена в час

За минувшие 12 месяцев зарегистрировано 33 420 белорусских доменов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Это 1 регистрация каждые 15 минут. Что еще более примечательно, количество удаленных имен — 27 513, а это почти на 10% меньше, чем год назад.

«Много лет говорят о том, что ценность доменного имени вот-вот начнет снижаться. А времена, когда за красивое название для сайта отдавали десятки тысяч долларов, пройдут, — говорит генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. Именно эта компания обеспечивает стабильную работу обеих национальных зон. — На практике пока все наоборот. Ставки на благотворительных аукционах в этом году заметно подросли, а количество отключенных доменов — наоборот, сократилось».

Sex почти вдвое дешевле smm

Кстати, о благотворительных аукционах. Всего в 2018 с молотка ушло 599 имен.

Самым дорогим белорусским доменом стал smm.by (8255,2 рублей). За ним следуют stroika.by и sex.by. Вот так цифровой мир меняет приоритеты.

Однако абсолютный рекорд за всю историю благотворительных аукционов так и не побит. Самым дорогим доменным именем байнета остается casino.by. В 2012 году за него отдали 250,25 миллионов неденоминированных рублей или 30 тысяч долларов по курсу того года.


Всего за 6 лет существования торгов белорусские домены принесли в детские дома по всей стране 530,7 тысяч долларов.


Самый длинный домен .BY минувшего года включает 50 символов, и на данный момент это действующий рекорд байнета — refrizherator-holodilnaja-ustanovka-kondicioner.by. В самом внушительном домене .БЕЛ 39 символов — солигорский-государственный-колледж.бел. Правда он на 6 знаков короче абсолютного рекорда, установленного два года назад доменом трубы-на-газовую-колонку-и-котел-в-гродно.бел.


«Крипто» по-прежнему в моде

Первый криптовалютный бум в белорусском доменном пространстве был еще в декабре 2017. Тогда за месяц зарегистрировали первую сотню имен с вхождениями вроде crypto и coin. В 2018 спрос был стабильно высоким — более 320 доменов со словами сoin (112), сrypto (128), bitcoin (17), mining (41), token (11) и blockchain (13).


Плюс наметился спрос на домены .BY со стороны Китая. Если год назад представители этой страны регистрировали около десятка белорусских имен, то за 2018 их было зарегистрировано уже 82. И большая их часть связана с крупной азиатской криптобиржей Huobi.

Эпоха оригинальных доменов?

10% всех регистрируемых белорусских доменов — это кириллический .БЕЛ. Снижения интереса к более новой зоне за 4 года не произошло. Более того, в этом домене за год зарегистрировано в 2 раза больше имен, чем в привычном .COM.


Вообще, последние годы все заметнее плавный переход от доменов общего пользования (.COM, .ORG, .NET и т.д.) к более специфичным и намного более свободным — .CLUB, .ART, .APP, .GURU и другим новым доменам верхнего уровня. Это так называемые New gTLD, которые в огромном количестве появляются каждый год.

В 2018 каждый 5-ый регистрируемый в мире домен был New gTLD, а общее число регистраций в таких зонах выросло на 11%. Самым дорогим среди них стал online. casino, который выкупили за 510 тысяч долларов.

Но не будем спешить с выводами, так как обещанного «взрыва» рынка New gTLD так и не произвели. А самым дорогим именем в мире в минувшем году стал домен tesla.com. За него Илон Маск отдал 11 млн долларов. И не жалеет об этом.

В Беларуси на необычные доменные зоны спрос растет, но количество регистраций в каждой из таких зон не превышает 100 имен в год. Например, новинка 2018 года .ART принесла 83 новые регистрации, а специализированный домен для сайтов приложений .APP — 38.


 
Теги: Гродно
 
 
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За минувшие 12 месяцев зарегистрировано 33 420 белорусских доменов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Это 1 регистрация каждые 15 минут. Что еще более примечательно,...
 
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