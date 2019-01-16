ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бабич: России выгодно, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти

17.01.2019 12:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия будет рада, если Беларусь отыщет альтернативных поставщиков нефти, поскольку это позволит перепродать высвободившиеся объемы нефти и получить дополнительные налоговые доходы в бюджет, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич, передает interfax.by.

«Что касается альтернативы, по которой поставлена задача президентом Беларуси (найти альтернативного поставщика нефти для заводов страны — ИФ), то ответ, возможно будет неожиданным. Если Беларуси удастся выполнить поручение своего президента, то мы, безусловно, будем этому только рады», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

„Рады почему? Если наши партнеры найдут нефть дешевле российской, они больше заработают — и мы не можем этому не радоваться. Нужно понимать, что Россия сейчас поставляет 18 млн. тонн нефти с обнуленной пошлиной. Среднегодовая пошлина за 2018 год составила 128 долларов. Итого выпадающие доходы РФ на поставляемый объем нефти итого где-то 2 млрд. 300 млн. долларов“, — сказал Бабич.

В ноябре 2019 года заканчивается модернизация двух белорусских заводов, то есть с 2020 года объем для переработки, на которые нужно будет поставить нефть — 24 млн. тонн. Если это будет российская нефть, ты выпадающие доходы бюджета РФ возрастут. Поэтому сколько наши партнеры найдут альтернативной нефти на свои заводы, такой же объем мы сможем продать в третьи страны, получив дополнительные налоговые доходы в бюджет», — отметил он.

Иран, Венесуэла, Азербайджан, Казахстан. Как Беларусь ищет альтернативу российской нефти

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия будет рада, если Беларусь отыщет альтернативных поставщиков нефти, поскольку это позволит перепродать высвободившиеся объемы нефти и получить...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Крипто» в моде, sex дешевле smm. Рекорды и тренды Байнета 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика