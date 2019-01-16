Бабич: России выгодно, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти

Россия будет рада, если Беларусь отыщет альтернативных поставщиков нефти, поскольку это позволит перепродать высвободившиеся объемы нефти и получить дополнительные налоговые доходы в бюджет, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич, передает interfax.by.

«Что касается альтернативы, по которой поставлена задача президентом Беларуси (найти альтернативного поставщика нефти для заводов страны — ИФ), то ответ, возможно будет неожиданным. Если Беларуси удастся выполнить поручение своего президента, то мы, безусловно, будем этому только рады», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

„Рады почему? Если наши партнеры найдут нефть дешевле российской, они больше заработают — и мы не можем этому не радоваться. Нужно понимать, что Россия сейчас поставляет 18 млн. тонн нефти с обнуленной пошлиной. Среднегодовая пошлина за 2018 год составила 128 долларов. Итого выпадающие доходы РФ на поставляемый объем нефти итого где-то 2 млрд. 300 млн. долларов“, — сказал Бабич.

В ноябре 2019 года заканчивается модернизация двух белорусских заводов, то есть с 2020 года объем для переработки, на которые нужно будет поставить нефть — 24 млн. тонн. Если это будет российская нефть, ты выпадающие доходы бюджета РФ возрастут. Поэтому сколько наши партнеры найдут альтернативной нефти на свои заводы, такой же объем мы сможем продать в третьи страны, получив дополнительные налоговые доходы в бюджет», — отметил он.

Иран, Венесуэла, Азербайджан, Казахстан. Как Беларусь ищет альтернативу российской нефти