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Беларусь на заседании Совета ЕЭК продолжит обсуждение общего рынка газа и распределения пошлин в ЕАЭС

17.01.2019 12:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь на заседании Совета ЕЭК продолжит обсуждение общего рынка газа и распределения пошлин в ЕАЭС
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет в Москве 18 января. Беларусь на нем будет представлять заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

К обсуждению запланировано свыше 20 вопросов из сфер внешнеторговой и промышленной политики, макроэкономической политики, цифровой экономики, таможенного, технического и антимонопольного регулирования.

"Белорусская сторона продолжит продвижение своих инициатив, касающихся условий формирования общего рынка газа, изменения нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

В центре внимания будет подготовка к заседанию Евразийского межправительственного совета, запланированному на 1 февраля 2019 года в Алматы, необходимо согласовать его повестку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет в Москве 18 января. Беларусь на нем будет представлять...
 
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