Лукашенко готов приехать в Зимбабве после реализации там «четырех-пяти конкретных проектов»

Беларусь предлагает Зимбабве выстроить стратегию и конкретный план развития сотрудничества на перспективу, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.





Глава государства отметил, что Беларусь, не будучи гигантской страной, не может на глубокой основе выстраивать сотрудничество со всеми странами Африки. «Поэтому мы пытаемся найти тех, с кем бы могли выстроить стратегическое партнерство», — сказал он.

«Мы очень эффективно сотрудничаем со странами Северной Африки, прежде всего нашим дружественным партнером Египтом, Алжиром, другими странами. В Центральной Африке мы сотрудничаем с давних пор с Суданом. Мы хотели бы иметь очень тесное сотрудничество и с государствами Южной Африки. Мы побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве», — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что стороны хорошо знают возможности другу друга, но на пути развития отношений есть определенные сложности. «Не преодолеть эти трудности могут только те, кто не пытается это сделать. Если мы поставим перед собой цель преодолеть трудности, которые есть в отношениях между нашими государствами, мы обязательно реализуем проекты, которые мы уже сегодня видим», — уверен белорусский лидер.

Он обратил внимание, что Зимбабве сейчас переживает нелегкие времена, как и Беларусь в свое время — более 20 лет назад. «Мы очень переживаем за вас и хотели бы, чтобы вы как можно быстрее преодолели все внутриполитические и внутриэкономические сложности. И вы должны помнить, что мы всячески будем этому способствовать», — заверил президент Беларуси.

Александр Лукашенко сказал, что с большим удовольствием совершит визит в Зимбабве, но заявил о необходимости перед этим договориться и реализовать там четыре-пять конкретных проектов. «Таких проектов, которые бы увидел весь зимбабвийский народ», — сказал он.

Президент Беларуси тепло приветствовал своего коллегу в Минске, отметив, что уже встречался с ним несколько лет назад, когда Эммерсон Мнангагва занимал пост первого вице-президента.

Эммерсон Мнангагва в свою очередь отметил, что между Беларусью и Зимбабве сложились очень тесные и хорошие взаимоотношения.





«Со времени моего последнего визита в Республику Беларусь, который состоялся около четырех лет назад, мы постоянно поддерживали тесные связи. И я очень рад, что у нас есть такие открытые и прямые контакты, — подчеркнул он. — Между нашими странами сложились очень тесные и хорошие взаимоотношения. Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну».

Президент отметил, что Зимбабве переживает нелегкие времена: на протяжении почти двух десятилетий страна подвергалась различным экономическим санкциям, фактически была изолирована.

«В результате санкций наша национальная валюта рухнула. Нам пришлось уйти от использования национальной валюты и в феврале 2009 года разработать так называемый пакет валют, в него были включены британский фунт стерлингов, евро, доллар США и другие. Изначально на доллар США приходилось около 40%, еще столько же приходилось на валюту одной из африканских республик. Остальные 20% были распределены между другими валютами. Однако со временем ситуация изменилась и доллар стал доминирующей валютой в Зимбабве. Сегодня на него приходится около 90% всех транзакций», — рассказал Эммерсон Мнангагва об особенностях экономической ситуации в стране.