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Инфляция 230 млн процентов в год, самолет за 300 млн долларов. В Минск прилетел президент Зимбабве
17.01.2019 13:30 — Новости Экономики | Tut.by
В Минск с официальным визитом прилетел президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. До этого он побывал в Москве, а после Беларуси отправится в Азербайджан, Казахстан и Давос в Швейцарии. Цель визита —
Владеет самолетом компания из Гонконга Deer Jet, стоимость лайнера — 320 миллионов долларов, час аренды стоит 74 тысячи долларов. То есть недельное «путешествие» обойдется бюджету Зимбабве как минимум в 800 тысяч долларов.
Интерьер для самолета разрабатывала студия французского дизайнера Жака Пьержана. Без дозаправки самолет может лететь 17 часов, максимальная дальность полетов — 15 789 км.
«Выбор лучших и самых опытных пилотов и стюардов с 7-звездочными стандартами гостеприимства обеспечивает лучшие в своем классе услуги дворецкого в полете», —
Самолет вмещает в себя 40 пассажиров, в нем установлены системы поглощения шума, снижения турбулентности, удаления бактерий и фильтрации пыли. Салон занимает 220 квадратных метров, на которых располагаются большая спальня, гардероб, столовая, гостиная и кухня.
Президент Зимбабве самый богатый человек в своей стране?
Общую цифру доходов Мнангагва никто назвать не может, но в 2008 году WikiLeaks в своем
Что касается недвижимости Мнангагва, то у него есть коттедж в северном пригороде парка Грейстоун в Хараре, ферма и небольшой дом недалеко от Звишаване.
Приняв присягу, президент Зимбабве переехал в жилую часть официальной президентской резиденции — Государственного дома, в котором провели реконструкцию.
Но, как отмечал представитель президента, Мнангагва отказался от официальной роскошной квартиры в пользу коттеджа, зарезервированного в качестве гостевого дома.
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До этого президент Зимбабве побывал в Москве, а после Беларуси отправится в Азербайджан, Казахстан и Давос в Швейцарии. Цель визита - поиск инвестиций для самой...
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