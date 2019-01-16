Инфляция 230 млн процентов в год, самолет за 300 млн долларов. В Минск прилетел президент Зимбабве

В Минск с официальным визитом прилетел президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. До этого он побывал в Москве, а после Беларуси отправится в Азербайджан, Казахстан и Давос в Швейцарии. Цель визита — поиск инвестиций для самой бедной африканской страны. В Минске Мнангагва встретился с представителями бизнеса, официальными лицами, а также с Александром Лукашенко . «Путешествует» президент Зимбабве, уровень гиперинфляции в которой достигал 230 миллионов процентов в год, на самом роскошном и единственном в своем роде бизнес-джете, сделанном на базе Boeing 787−8 Dreamliner.





Владеет самолетом компания из Гонконга Deer Jet, стоимость лайнера — 320 миллионов долларов, час аренды стоит 74 тысячи долларов. То есть недельное «путешествие» обойдется бюджету Зимбабве как минимум в 800 тысяч долларов.



Фото: en.deerjet.com

Интерьер для самолета разрабатывала студия французского дизайнера Жака Пьержана. Без дозаправки самолет может лететь 17 часов, максимальная дальность полетов — 15 789 км.

«Выбор лучших и самых опытных пилотов и стюардов с 7-звездочными стандартами гостеприимства обеспечивает лучшие в своем классе услуги дворецкого в полете», — говорится в описании самолета.



Фото: en.deerjet.com

Самолет вмещает в себя 40 пассажиров, в нем установлены системы поглощения шума, снижения турбулентности, удаления бактерий и фильтрации пыли. Салон занимает 220 квадратных метров, на которых располагаются большая спальня, гардероб, столовая, гостиная и кухня.



Фото: en.deerjet.com

Президент Зимбабве самый богатый человек в своей стране?

Общую цифру доходов Мнангагва никто назвать не может, но в 2008 году WikiLeaks в своем докладе утверждала, что он накопил «экстраординарное богатство» во время вмешательства Зимбабве в 1998 году в конфликт на территории богатой золотом и алмазами Демократической Республики Конго. Кроме того, в качестве спикера парламента, как сообщали местные СМИ, он получал оклад в размере 17,3 миллионов долларов ежегодно.

Что касается недвижимости Мнангагва, то у него есть коттедж в северном пригороде парка Грейстоун в Хараре, ферма и небольшой дом недалеко от Звишаване.



Дом президента скрыт за деревьями, фотографировать его запрещено. Фото: www.newsdzezimbabwe.co.uk

Приняв присягу, президент Зимбабве переехал в жилую часть официальной президентской резиденции — Государственного дома, в котором провели реконструкцию.



Фото: businessdaily.co.zw

Но, как отмечал представитель президента, Мнангагва отказался от официальной роскошной квартиры в пользу коттеджа, зарезервированного в качестве гостевого дома.



Президент Зимбабве (в центре) на лужайке у Государственного дома после инагурации. Фото: Facebook Эммерсона Мнангагвы.