Николая Статкевича выдвинули в президенты. Но его вряд ли зарегистрируют

«Белорусский национальный конгресс» выдвинет Николая Статкевича в президенты на следующих выборах, которые должны пройти до 30 августа 2020 года. Однако у политика есть неснятая до 2023 года судимость, это формальное препятствие для регистрации кандидатом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БНК решил выдвинуть Статкевича на заседании своей Рады 17 января, об этом TUT.BY сообщил сам политик. Других претендентов не было.

— Маё вылучэнне — гэта не столькі пра выбары, гэта ўвогуле пра свабоду Беларусі. Я буду выкарыстоўваць кампанію для дасягнення свабодных выбараў, за правы людзей. Выбарчы кодэкс у нас абсалютна несумленны, у маім выпадку нават супярэчыць Канстытуцыi.

Политик имеет в виду то, что Конституция не содержит запрета участвовать в выборах людям с судимостью, а в Избирательном кодексе он есть.

Набор людей в инициативную группу Статкевич планирует начать уже сейчас.

— Фактар маёй судзімасці з’яўляецца адной з апор кампаніі. Мы гэты мінус ператвараем у плюс. Мы будзем патрабаваць права вылучацца кандыдатам для мяне, Андрэя Саннікава, [лідара профсаюза РЭП] Генадзя Федыніча (у всех их также есть судимости — ред.).

Политик не скрывает, что планирует проводить акции протеста и не ждать для этого выборов.

— Рэжым проста не пакінуў нам іншых мірных рычагоў уздзеяння на сябе. Я прыхільнік мірных пераменаў і мірнага перахода да дэмакратыі. Але свабоду ніхто нідзе не выпрасіў, за свабоду прыйдзецца пазмагацца… Заклікаю ўладу да мірнай размовы, да мірных дзянняў. А для гэтага вярніце нам выбары.

Статкевич предложила кандидатом незагистрированная Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада), которую Статкевич бессменно возглавляет уже 12 лет.

БНК — объединение оппозиции, куда входят БСДП (Народная Грамада), кампания «Европейская Беларусь», движение солидарности «Разам», «Молодой Фронт» и другие инициативы. Структурно БНК состоит из 14 региональных коалиций. Раду БНК возглавляют Николай Статкевич и Владимир Некляев. БНК традиционно относят к протестном крылу оппозиции, политики и активисты которого регулярно выходят на несанкционированные уличные акции.

Как начинал Статкевич?

Николай Статкевич — один из ветеранов белорусской политики, который пришел в нее еще в 1991 году, когда, будучи подполковником из Минского инжинерного училища, отказался поддержать путч советских силовиков в Москве.

Затем Статкевич стал одним из создателей «Беларускага згуртавання вайскоўцаў». Несколько лет его заместителем в организации был будущий соратник президента Виктор Шейман.



Фота: Уладзімір Кармілкін, з сайта: vytoki.net

В 1995 году Статкевич ушел в политику окончательно, возглавив Белорусскую социал-демократическую Грамаду. Затем он создал свою новую партию БСДП (Народная Грамада) в 2007 году, которая с тех пор функционирует в режиме оргкомитета.

После того, как в 2004 году Статкевич возглавил протесты против снятия ограничений для переизбрания Александра Лукашенко президентом, политик был арестован. В 2005 году он получил три года ограничения свободы и был впервые признан политзаключенным.

Политзаключенный № 1

В 2010 году Статкевич пошел кандидатом на президентские выборы. Он был одним из лидеров шествия с Октябрьской площади к Дому правительства. Многотысячная акция завершилась жестким разгоном. Статкевич вместе с большинством кандидатов в президенты оказался задержан.



Фото: Reuters

Он получил шесть лет колонии усиленного режима «за организацию массовых беспорядков», его снова признали политзаключенным белорусские и международные правозащитники, а также страны Запада.

Вскоре Статкевич остался одним из последних политзаключенных, которые не писали прошение о помиловании на имя президента и, соответственно, продолжали сидеть. Его освобождения требовали США и Евросоюз и отказывались снимать санкции, пока Статкевич и остальные политзаключенные не выйдут на свободу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Это случилось в 2015 году. Александр Лукашенко перед очередными выборами попдисал указ о помиловании Статкевича и еще пяти активистов оппозиции.

Однако из-за того, что преступление, которое вменяли Статкевичу, относится к группе особо тяжких, судимость считается неснятой 8 лет после освобождения, то есть до 2023 года.

После освобождения

Сразу после выхода на свободу Статкевич вернулся в политику — организовывал протесты накануне президентских выборов осенью 2015 года. Он пытался собрать широкую коалицию оппозиции «без гэбистов и коммунистов» , однако большинство оппозиционных структур не присоединились к инициативе.

В начале 2016 года Статкевич был среди организаторов акций протеста ИП-шников против указа № 222 о сопроводительных документах.

В мае того же года политик вместе со Станиславом Шушкевичем, Владимиром Некляевым и Вячеславом Сивчиком провели первое, учредительное собрание БНК в форме митинга у памятника Янке Купале в Минске.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Статкевича пытались выдвинуть на парламентских выборах, но его инициативную группу не зарегистрировали из-за непогашенной судимости политика.

Именно с неожиданно массового шествия Статкевича, «Марша рассерженных белорусов» , в начале 2017 года стартовали акции нетунеядцев . Их итоги неоднозначны — с одной стороны, власть приостановила действие скандального декрета № 3 (возродив его в этом году в новой форме), с другой — последняя и крупнейшая из тех акций — на День Воли — закончилась жестким разгоном и сотнями задержаний.

С тех пор Николая Статкевича регулярно сажают на сутки ареста и штрафуют за несанкционированные акции протеста. Часто его изолируют превентивно перед акциями.



На акции 3 июля 2017 года против учений с Россией «Запад-2017». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кто уже заявил, что пойдет в президенты

Николай Статкевич стал не первым политиком, кто заявил о своих президентских амбициях перед следующими выборами.

Замглавы ЛДП Олег Гайдукевич планирует идти в кандидаты от своей партии. Своего кандидата выдвигает кампания «Говори правду», которую возглавляют Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич.

Правоцентристская коалиция (ОГП, «За Свободу», «БХД») начала процедуру праймериз — выбора своего единого кандидата из трех претендентов — Юрия Губаревича, Павла Северинца и Николая Козлова.