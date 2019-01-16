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Николая Статкевича выдвинули в президенты. Но его вряд ли зарегистрируют
17.01.2019 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
«Белорусский национальный конгресс» выдвинет Николая Статкевича в президенты на следующих выборах, которые должны пройти до 30 августа 2020 года. Однако у политика есть неснятая до 2023 года судимость, это формальное препятствие для регистрации кандидатом.
БНК решил выдвинуть Статкевича на заседании своей Рады 17 января, об этом TUT.BY сообщил сам политик. Других претендентов не было.
— Маё вылучэнне — гэта не столькі пра выбары, гэта ўвогуле пра свабоду Беларусі. Я буду выкарыстоўваць кампанію для дасягнення свабодных выбараў, за правы людзей. Выбарчы кодэкс у нас абсалютна несумленны, у маім выпадку нават супярэчыць Канстытуцыi.
Политик имеет в виду то, что Конституция не содержит запрета участвовать в выборах людям с судимостью, а в Избирательном кодексе он есть.
Набор людей в инициативную группу Статкевич планирует начать уже сейчас.
— Фактар маёй судзімасці з’яўляецца адной з апор кампаніі. Мы гэты мінус ператвараем у плюс. Мы будзем патрабаваць права вылучацца кандыдатам для мяне, Андрэя Саннікава, [лідара профсаюза РЭП] Генадзя Федыніча (у всех их также есть судимости — ред.).
Политик не скрывает, что планирует проводить акции протеста и не ждать для этого выборов.
— Рэжым проста не пакінуў нам іншых мірных рычагоў уздзеяння на сябе. Я прыхільнік мірных пераменаў і мірнага перахода да дэмакратыі. Але свабоду ніхто нідзе не выпрасіў, за свабоду прыйдзецца пазмагацца… Заклікаю ўладу да мірнай размовы, да мірных дзянняў. А для гэтага вярніце нам выбары.
Статкевич предложила кандидатом незагистрированная Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада), которую Статкевич бессменно возглавляет уже 12 лет.
Как начинал Статкевич?
Николай Статкевич — один из ветеранов белорусской политики, который пришел в нее еще в 1991 году, когда, будучи подполковником из Минского инжинерного училища, отказался поддержать путч советских силовиков в Москве.
Затем Статкевич стал одним из создателей «Беларускага згуртавання вайскоўцаў». Несколько лет
В 1995 году Статкевич ушел в политику окончательно, возглавив Белорусскую социал-демократическую Грамаду. Затем он создал свою новую партию БСДП (Народная Грамада) в 2007 году, которая с тех пор функционирует в режиме оргкомитета.
После того, как в 2004 году Статкевич возглавил протесты против снятия ограничений для переизбрания Александра Лукашенко президентом, политик был арестован. В 2005 году он получил три года ограничения свободы и был впервые признан политзаключенным.
Политзаключенный № 1
В 2010 году Статкевич пошел кандидатом на президентские выборы. Он был одним из лидеров шествия с Октябрьской площади к Дому правительства. Многотысячная акция завершилась жестким разгоном. Статкевич вместе с большинством кандидатов в президенты оказался задержан.
Он
Вскоре Статкевич остался одним из последних политзаключенных, которые не писали прошение о помиловании на имя президента и, соответственно, продолжали сидеть. Его освобождения требовали США и Евросоюз и отказывались снимать санкции, пока Статкевич и остальные политзаключенные не выйдут на свободу.
Это случилось в 2015 году. Александр Лукашенко перед очередными выборами попдисал
Однако из-за того, что преступление, которое вменяли Статкевичу, относится к группе особо тяжких, судимость считается неснятой 8 лет после освобождения, то есть до 2023 года.
После освобождения
Сразу после выхода на свободу Статкевич вернулся в политику — организовывал
В начале 2016 года Статкевич был среди организаторов акций протеста ИП-шников против указа № 222 о сопроводительных документах.
В мае того же года политик вместе со Станиславом Шушкевичем, Владимиром Некляевым и Вячеславом Сивчиком
Статкевича пытались выдвинуть на парламентских выборах, но его инициативную группу
Именно с неожиданно массового шествия Статкевича,
С тех пор Николая Статкевича регулярно сажают на сутки ареста и штрафуют за несанкционированные акции протеста. Часто его изолируют превентивно перед акциями.
Кто уже заявил, что пойдет в президенты
Николай Статкевич стал не первым политиком, кто заявил о своих президентских амбициях перед следующими выборами.
Замглавы ЛДП Олег Гайдукевич планирует идти в кандидаты от своей партии. Своего кандидата выдвигает кампания «Говори правду», которую возглавляют Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич.
Правоцентристская коалиция (ОГП, «За Свободу», «БХД») начала процедуру праймериз —
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«Белорусский национальный конгресс» выдвинул Николая Статкевича в президенты на следующих выборах. Однако шансы на его регистрацию призрачны из-за неснятой...
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