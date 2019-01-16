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Human Rights Watch: Десятки белорусских журналистов подверглись преследованию в 2018 году

17.01.2019 16:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Гражданские активисты, адвокаты, правозащитники и независимые СМИ продолжают подвергаться притеснениям и давлению властей в Беларуси. К такому выводу пришла правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире.

HRW упоминает многочисленные случаи задержания журналистов в 2018 году, включая 18 задержанных по «делу БЕЛТА».

— Столь жесткая мера давала основания предполагать, что власти используют этот предлог (использование чужих паролей от сайта БЕЛТА — ред.) для наказания неугодных СМИ, — отмечают правозащитники.

Кроме того, в организации вспомнили рекордные суммы штрафов журналистам «Белсата» за работу без аккредитации, преследование журналистов-фрилансеров, обыск в квартире у родителей блогера Степана Светлова (NEXTA), а также обвинительный приговор трем пророссийским публицистам по «делу Регнума», апрельский арест журналиста Дмитрия Галко, уголовное дело у неуплате налогов в отношении ныне покойного основателя «БелаПАН» Алеся Липая.

HRW отметила блокировку оппозиционных сайтов «Белорусский партизан» и «Хартия'97» и осудила поправки в закон о СМИ о ликвидации анонимности комментаторов, назвав эти требования «избыточными».

Правозащитники напомнили о том, что Беларусь остается единственным европейским государством, где продолжает применяться смертная казнь. Семьям казненных о дате приведения приговора в исполнение и о месте захоронения не сообщается.

Доклад HRW также упоминает, что по меньшей мере 110 человек были задержаны милицией «в связи с мирными протестами, которые оппозиция традиционно проводит в День воли в Минске и других городах 25 марта». Владимир Некляев, Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский были арестованы на 10 суток перед митингом.

Правозащитники отмечают и замену уголовной ответственности по статье 193.1 УК за участие в деятельности незарегистрированной организации на административную.

— Власти под произвольными предлогами по-прежнему отказывали в регистрации независимым группам и оппозиционным партиям. В апреле Минюст в седьмой раз отказал в регистрации партии «Белорусская христианская демократия», сославшись на технические недоработки в заявке.

HRW также упомянула обвинительный приговор по делу об уклонении от уплаты налогов по делу профсоюза РЭП. Глава организации Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик получили четыре года ограничения свободы с запретом на пять лет занимать руководящие должности.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданские активисты, адвокаты, правозащитники и независимые СМИ продолжают подвергаться притеснениям и давлению властей в Беларуси.
 
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Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
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Полымя
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Заря над Неманам
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