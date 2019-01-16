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ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3%

17.01.2019 17:09 — Новости Экономики | БелТА  
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ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br121,6 млрд, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в 2018 году по отношению к 2017 году составил 111,6%.

Прогнозировалось, что рост валового внутреннего продукта в 2018 году составит 3,5%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. Согласно первой...
 
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