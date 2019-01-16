17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br121,6 млрд, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года.

Индекс-дефлятор ВВП в 2018 году по отношению к 2017 году составил 111,6%.

Прогнозировалось, что рост валового внутреннего продукта в 2018 году составит 3,5%.-0-