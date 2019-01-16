Бабич: Безопасность Беларуси застрахована вооруженными силами и ядерным зонтиком России

Союзное государство дало Беларуси возможность льготного доступа к российскому рынку и защиту вооруженных сил и ядерного зонтика РФ, заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич в интервью телеканалу «Россия 24» .





Экономические условия для Беларуси в Союзном государстве значительно выгоднее, чем в Евразийском экономическом союзе, отметил Бабич, отвечая на вопрос, зачем нужно Союзное государство, если есть ЕАЭС.

— Второй аспект — в вопросах военной безопасности. Если так можно выразиться, безопасность Республики Беларусь застрахована вооруженными силами Российской Федерации и ядерным зонтиком. И это тоже гигантские расходы российского бюджета.

Но главное отличие, по словам посла, в том, что ЕАЭС — экономический союз, а Союзное государство — политико-экономический.

— Это союз двух братских славянских народов, с общей культурой, с общими традициями, с общими историями, с общим языком. Беларусь — единственная страна в мире, где русский язык, наравне с национальным, с родным языком, является языком государственным. Мы это особо ценим и по-особому трепетно к этому относимся.

«Поддержка Беларуси — сложная экономическая задача»

Говоря об экономических спорах двух стран, Бабич подчеркнул, что большинство из задач в отношениях выполняются.

— Поддержка Беларуси все эти годы носила характер субсидий, дотаций, специальных тарифов. Как правило, все это происходило в сырьевой форме. На этапе переходной экономики Республики Беларусь, на этапе ее становления, развития такая форма поддержки была оправдана, она устраивала наших белорусских партнеров.

По словам Бабича, для России это была «достаточно сложная экономическая задача, особенно в периоды кризисов». Но исходя из «братского характера» наших отношений, Россия находила возможность эти задачи решать, добавил посол.

— Но на современном этапе наши партнеры поставили вопрос о том, что они готовы к переходу на следующий уровень развития интеграции — есть такой сейчас модный термин — равные условия хозяйствования. Что это такое? Это равные конкурентные условия для всех субъектов экономики — российских и белорусских, это равный доступ к топливно-энергетическим ресурсам, к бюджетным ресурсам, к бюджетным кредитам. Это хорошая идея, мы давно к этому вместе шли.

Но, по словам Бабича, этот уровень интеграции предполагает решение целого ряда задач «по унификации и гармонизации законодательства — таможенного, налогового, тарифного, акцизного, кредитного, нашей экономической политики, военно-технической политики, промышленной политики». А для этого, добавил дипломат, надо принять целый ряд решений, которые были предписаны союзным договором 1999 года.

— Поэтому сейчас создана рабочая группа под руководством министров экономики, которая должна актуализировать положения этого договора, посмотреть, каким образом они в современной ситуации могут быть реализованы для того, чтобы выйти на те единые и равные условия хозяйствования, которые и предлагают сейчас наши партнеры.

На вопрос ведущего, сопротивляется ли Беларусь более тесной интеграции, Бабич ответил:

— Нельзя сказать, что кто-то сопротивляется, потому что так предметно мы эту работу только начинаем.

Комментируя налоговый маневр в России, который вызвал недовольство Минска, посол сказал, что Беларусь хочет, чтобы ее нефтеперерабатывающие заводы имели такой же отрицательный акциз (бюджетную льготу), который будут получать российские.

— Нет никаких возражений. Но это возможно сделать только в том случае, если у нас единая налоговая политика, единая тарифная политика, единая акцизная политика.

То же самое, по словам Бабича, касается цены на газ: если Беларусь хочет такую же цену на газ, как для российской промышленности, нужен единый газовый рынок и единая тарифная политика.

— Для стран ЕврАзЭС цена на газ в 2019 году находится в диапазоне 150−165 долларов за тысячу куб. м. Для Германии, без учета транспорта, цена будет составлять где-то 220 долларов. Для белорусских партнеров — всего лишь 127 долларов. Вот вам, пожалуйста, иллюстрация того, как в рамках союзного договора мы находим возможность устанавливать особые условия хозяйствования для наших партнеров.

Ранее Михаил Бабич заявил , что России выгодно, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти.