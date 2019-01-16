В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полимерная мембрана ELVATOP компании ТЕХНОНИКОЛЬ подтвердила высокий уровень пожаробезопасности Авторитетный центр сертификации в области пожарной безопасности НПО ПОЖЦЕНТР изучил свойства полимерной мембраны ELVATOP и подтвердил, что мембрана обладает...

Авторитетный центр сертификации в области пожарной безопасности НПО ПОЖЦЕНТР изучил свойства полимерной мембраны ELVATOP и подтвердил, что мембрана обладает высокими противопожарными свойствами. Независимые эксперты провели оценку материала по нескольким показателям, установив группу горючести, группу воспламеняемости и группу распространения пламени предоставленных образцов. Согласно проведенному исследованию, полимерная мембрана ELVATOP продемонстрировала высокие результаты для сегмента кровельных гидроизоляционных материалов. Так, по итогам испытаний установлены группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2 и группа распространения пламени РП1. Помимо определения пожарных показателей самой мембраны были проведены испытания кровельных систем, в которых в качестве гидроизоляционного покрытия применяется ELVATOP. Исследование проводилось по ГОСТ Р 56026-2014. В лаборатории эксперты воспроизвели реальные условия пожара. Поверх кровельной системы была установлена горящая деревянная паллета, при этом пламя подвергалось воздействию ветра.По итогам испытаний специалисты оценили повреждения всех слоев кровельной системы и пришли к выводу, что кровельные системы с мембраной ELVATOP и утеплителями из плит LOGICPIR или каменной ваты относятся к самой безопасной группе пожарной опасности кровли, КП0. Это означает, что указанные системы можно применять на кровлях больших площадей без устройства противопожарных поясов.Поливинилхлориднная мембрана ELVATOP производится на основе полимерных пластификаторов, за счет чего обладает высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, отметил операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Евгений Спиряков.Материал может применяться в самых суровых условиях, сохраняя долговечность и высокое качество. При этом для нас особое значение имеет безопасность материала, и мы гордимся тем, что новинка ELVATOP подтвердила высокие характеристики пожарной безопасности.www.tn.ru