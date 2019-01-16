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Последний фигурант по делу «СарматТермо-Инжиниринга» получил три года с конфискацией

17.01.2019 17:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Cуд Фрунзенского района Минска 11 января 2019 года признал Владимира Дашкевича, одного из учредителей ООО «СарматТермо-Инжиниринг», виновным в уклонении от уплаты сумм налогов. Как сообщается в пресс-релизе суда, на основании части 2 ст 243 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Суд установил, что обвиняемый, в период с 1 июля 2012 года по 22 октября 2016 года, имея умысел, направленный на нарушение установленного порядка осуществления экономической деятельности, действуя при пособничестве соучредителя общества Кныровича и других фигурантов первого процесса, уклонился от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, а также внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере на общую сумму 2,964 млн деноминированных рублей.

Напомним, соучредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринга» Александр Кнырович приговорен к пяти годам заключения. Второго соучредителя, бывшего директора «СарматТермо-Инжиниринг» Владимира Дашкевича, судили отдельно из-за проблем со здоровьем.

Приговор Дашкевичу в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Суд установил, что сотрудники «СарматТермо-Инжиниринга» недоплатили в казну 3,374 миллиона рублей. Для этого налоговую базу занижали через созданную в России компанию-посредника «СТИ-Трейдинг», оформленную на мать Кныровича. Сделки между компаниями ДФР КГК объявил мнимыми. Фигуранты настаивали: сырье и продукция в Россию и обратно поставлялись в реальности.

Кроме того, бизнесмены признаны виновными в даче взяток сотрудникам предприятий ЖКХ и энергетики за проведение «заказных» биржевых торгов на поставку термоизолированных труб, которые изготавливала компания. Тут фигурируют суммы в 5 тысяч, одну тысячу, 10 тысяч рублей и бутылка коньяка.

Ранее были осуждены двое инженеров «Брестжилстроя». Их признали виновными в получении взяток от представителей фирмы «СарматТермо-Инжиниринг» на сумму не менее 10,5 тысячи рублей. Итог: 4 и 3 года заключения. При этом предполагаемые взяткодатели избежали наказания, потому что сами заявили о преступлении в КГБ.

ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси, работает с 1996 года. Компанию признали банкротом, ее ждет ликвидация.

 
Теги: Минск
 
 
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Cуд Фрунзенского района Минска 11 января 2019 года признал Владимира Дашкевича, одного из учредителей ООО «СарматТермо-Инжиниринг», виновным в уклонении от уплаты...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
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