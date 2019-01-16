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Последний фигурант по делу «СарматТермо-Инжиниринга» получил три года с конфискацией
17.01.2019 17:38 — Новости Экономики | Tut.by
Cуд Фрунзенского района Минска 11 января 2019 года признал Владимира Дашкевича, одного из учредителей ООО «СарматТермо-Инжиниринг», виновным в уклонении от уплаты сумм налогов. Как сообщается в
Суд установил, что обвиняемый, в период с 1 июля 2012 года по 22 октября 2016 года, имея умысел, направленный на нарушение установленного порядка осуществления экономической деятельности, действуя при пособничестве соучредителя общества Кныровича и других фигурантов первого процесса, уклонился от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, а также внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере на общую сумму 2,964 млн деноминированных рублей.
Напомним, соучредитель и директор ООО «СарматТермо-Инжиниринга» Александр Кнырович приговорен
Приговор Дашкевичу в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Суд установил, что сотрудники «СарматТермо-Инжиниринга» недоплатили в казну
Кроме того, бизнесмены признаны виновными в даче взяток сотрудникам предприятий ЖКХ и энергетики за проведение «заказных» биржевых торгов на поставку термоизолированных труб, которые изготавливала компания. Тут фигурируют суммы в 5 тысяч, одну тысячу, 10 тысяч рублей и бутылка коньяка.
Ранее были
ООО «СарматТермо-Инжиниринг» является одним из первых изготовителей предварительно изолированной продукции в Беларуси, работает с 1996 года. Компанию признали банкротом, ее
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Cуд Фрунзенского района Минска 11 января 2019 года признал Владимира Дашкевича, одного из учредителей ООО «СарматТермо-Инжиниринг», виновным в уклонении от уплаты...
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