Как не потерять деньги на каждом этапе строительства: честный разговор с директором строительной фирмы. Часть 2

– Тогда давайте подробнее: кто во время строительства должен быть на участке и контролировать весь процесс?

– Если дом строится бригадой, то на участке в первую очередь должен быть бригадир, который отвечает за все этапы строительства, – рассказал Алексей. – Однако бригадир – это заинтересованное лицо, который не захочет указывать на ошибки своей команды, даже если они есть. Если же вам повезло найти честного бригадира, то он просто может ошибиться и не увидеть каких-то серьезных недочетов, ведь все люди могут ошибаться.

По опыту могу сказать: если человека постоянно контролировать, то он сделает свою работу намного лучше, чем мог бы. Это касается любой сферы. Поэтому очень хороший совет: наймите стороннюю организацию в качестве технадзора. Они сэкономят очень много денег в процессе строительства.

Первое, что должен потребовать технадзор – проектное решение. Если он чего-то не увидит, то сразу потребует доработки. Это, конечно, приведет к дополнительным затратам. Но лучше это сделать сразу, чем находить какие-либо недочеты или несостыковки уже после возведения дома или решать эти вопросы во время строительства.

Второе – технадзор сразу проверит, насколько точно выполняется весь объем работ. Строители вряд ли смогут обмануть специалистов из технадзора. Здесь уже не получится объяснить: «Надо было залить бетона на 5 кубов больше, потому что технология такая». Технадзор будет задавать неудобные вопросы и осуществлять реальный контроль. Кроме того, они будут отчитываться перед заказчиком по материалам, срокам строительства и качеству работ. Поверьте, это стоит своих денег. Вы заплатите за свое спокойствие в среднем от $500 до $2 тысяч, а можете сэкономить в 2, а то и в 3 раза больше.



