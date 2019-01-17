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В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале

18.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Строительство большого трёхсекционного дома возле парка камней вызывала немало споров чуть больше двух лет назад. Тогда жители нового микрорайона, построенного рядом с парком ПВТ, активно боролись за сохранение пруда, облагороженного за собственные средства. Споры поутихли, стройка активно растет, а пруд и ныне там. Журналист Realt.by разбиралась, что за дом появится в этом микрорайоне, когда он будет введен в эксплуатацию и сколько стоят квартиры на данном этапе строительства.

В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале

В Минском домостроительном комбинате рассказали, что это будет трехсекционный 16-этажный дом на 235 квартир. Во всех квартирах предусмотрена свободная планировка: перегородками отделят только ванные, туалеты и ниши инженерного оборудования. Устройство внутриквартирных перегородок, установка межкомнатных дверей и внутренняя отделка квартир проектом не предусмотрены.

Сразу за домом планируется строительство двухуровневого паркинга на 191 машиноместо, где первый уровень будет крытым. Также в доме планируется размещение во встроенном помещении на 1 этаже цветочного магазина и турагентства.

В предыдущей проектной документации стоимость квартир была следующая:

– 1 комнатной квартиры, общей площадью 43,72-44,25 м2 с открытым м/местом – $1185, с крытым м/местом – $1212;

– 1 комнатной квартиры, общей площадью 48,24-50,62 м2 с открытым м/местом – $1173, с крытым м/местом – $1200;

– 2 комнатной квартиры, общей площадью 57,16-57,49 м2 с открытым м/местом – $1140 долларов США, с крытым м/местом – $1161;

– 2 комнатной квартиры, общей площадью 63,32-63,94 м2 с открытым м/местом – $1118, с крытым м/местом – $1137;

– 3 комнатной квартиры, общей площадью 82,13-93,18 м2 с открытым м/местом – $1068, с крытым м/местом – $1082.

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения и машино-места в гараже-стоянке открытого типа.

Однако по заверениям заказчика строительства, эта стоимость к февралю, скорее всего, изменится. На данный момент продано уже 66 квартир. Сколько объектов будет выставлено на продажу в феврале, пока неизвестно.

В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале

Начало строительства – лето 2018 года. Планируемая дата ввода – конец декабря 2019 года.

Недалеко от дома расположено троллейбусное разворотное кольцо – конечная остановка для автобусов и троллейбусов "Уручье-2". Через дорогу от стройки знаменитый Парк камней, слева от неё – парк ПВТ. 

По поводу рядом расположенного небольшого озера Минский домостроительный комбинат считает, что волноваться не стоит: «Проводились все необходимые геологические исследования и испытания. Там ничего такого нет».

Напомним, о выходе проектной декларации на продажу 44 квартир в этом доме мы уже писали ранее.

В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале

В Минскградо пояснили, что жители были против строительства как раз на территории парка: «Мы ушли из леса, потому что протестовал не только народ, но и экологи. Поэтому проект был откорректирован и перенесен на другую сторону. К тому же, помимо дома, там будет строиться и магазин.

Также в Минскградо уверены, что раз детальный план был утвержден, то и повторное общественное обсуждение после внесения корректировок в ПДП проводилось. «По экспертизе есть такое требование: без общественного обсуждения экспертиза документы не рассматривает. Но это давно было, и я так сразу вспомнить точно не могу.

Вы должны понимать, что мы – не строители. Мы не назначаем этажность и не расставляем здания. Мы определяем зону строительства, её назначение. В данном случае мы определили, что это жилая зона и там возможно строительство. Мы анализируем дома, которые уже есть и сколько эта территория может выдержать жителей. Сдерживающим фактором является «соцкультбыт». Это значит, что мы смотрим, какой жилой фонд есть сейчас, сколько квартир. По количеству квартир определяем количество машиномест, количество мест в детских садах и школах».

В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале

Как пояснили в Администрации Первомайского района, «строительство ведется, площадку видно, паспорт объекта есть. Заказчик – Минский домостроительный комбинат, и разрешительная документация у них вся имеется. В целом строительство ведется в соответствии с градостроительной документацией в установленном порядке. По ПДП действительно были корректировки. Но здесь нужно понимать, что если изменения вносятся, то обязательно проводятся общественные обсуждения. Это не закрытые вопросы».

В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
 
 
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Строительство большого трёхсекционного дома возле парка камней вызывала немало споров чуть больше двух лет назад. Тогда жители нового микрорайона, построенного...
 
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