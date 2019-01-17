В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале

В Минском домостроительном комбинате рассказали, что это будет трехсекционный 16-этажный дом на 235 квартир. Во всех квартирах предусмотрена свободная планировка: перегородками отделят только ванные, туалеты и ниши инженерного оборудования. Устройство внутриквартирных перегородок, установка межкомнатных дверей и внутренняя отделка квартир проектом не предусмотрены.

Сразу за домом планируется строительство двухуровневого паркинга на 191 машиноместо, где первый уровень будет крытым. Также в доме планируется размещение во встроенном помещении на 1 этаже цветочного магазина и турагентства.

В предыдущей проектной документации стоимость квартир была следующая:

– 1 комнатной квартиры, общей площадью 43,72-44,25 м2 с открытым м/местом – $1185, с крытым м/местом – $1212;

– 1 комнатной квартиры, общей площадью 48,24-50,62 м2 с открытым м/местом – $1173, с крытым м/местом – $1200;

– 2 комнатной квартиры, общей площадью 57,16-57,49 м2 с открытым м/местом – $1140 долларов США, с крытым м/местом – $1161;

– 2 комнатной квартиры, общей площадью 63,32-63,94 м2 с открытым м/местом – $1118, с крытым м/местом – $1137;

– 3 комнатной квартиры, общей площадью 82,13-93,18 м2 с открытым м/местом – $1068, с крытым м/местом – $1082.

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения и машино-места в гараже-стоянке открытого типа.

Однако по заверениям заказчика строительства, эта стоимость к февралю, скорее всего, изменится. На данный момент продано уже 66 квартир. Сколько объектов будет выставлено на продажу в феврале, пока неизвестно.