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В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
18.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Строительство большого трёхсекционного дома возле парка камней вызывала немало споров чуть больше двух лет назад. Тогда жители нового микрорайона, построенного рядом с парком ПВТ, активно
В Минском домостроительном комбинате рассказали, что это будет трехсекционный 16-этажный дом на 235 квартир. Во всех квартирах предусмотрена свободная планировка: перегородками отделят только ванные, туалеты и ниши инженерного оборудования. Устройство внутриквартирных перегородок, установка межкомнатных дверей и внутренняя отделка квартир проектом не предусмотрены.
Сразу за домом планируется строительство двухуровневого паркинга на 191 машиноместо, где первый уровень будет крытым. Также в доме планируется размещение во встроенном помещении на 1 этаже цветочного магазина и турагентства.
В предыдущей проектной документации стоимость квартир была следующая:
– 1 комнатной квартиры, общей площадью 43,72-44,25 м2 с открытым м/местом – $1185, с крытым м/местом – $1212;
– 1 комнатной квартиры, общей площадью 48,24-50,62 м2 с открытым м/местом – $1173, с крытым м/местом – $1200;
– 2 комнатной квартиры, общей площадью 57,16-57,49 м2 с открытым м/местом – $1140 долларов США, с крытым м/местом – $1161;
– 2 комнатной квартиры, общей площадью 63,32-63,94 м2 с открытым м/местом – $1118, с крытым м/местом – $1137;
– 3 комнатной квартиры, общей площадью 82,13-93,18 м2 с открытым м/местом – $1068, с крытым м/местом – $1082.
Предметом договора будет являться строительство жилого помещения и машино-места в гараже-стоянке открытого типа.
Однако по заверениям заказчика строительства, эта стоимость к февралю, скорее всего, изменится. На данный момент продано уже 66 квартир. Сколько объектов будет выставлено на продажу в феврале, пока неизвестно.
Начало строительства – лето 2018 года. Планируемая дата ввода – конец декабря 2019 года.
Недалеко от дома расположено троллейбусное разворотное кольцо – конечная остановка для автобусов и троллейбусов "Уручье-2". Через дорогу от стройки – знаменитый Парк камней, слева от неё – парк ПВТ.
По поводу рядом расположенного небольшого озера Минский домостроительный комбинат считает, что волноваться не стоит: «Проводились все необходимые геологические исследования и испытания. Там ничего такого нет».
Напомним, о выходе проектной декларации на продажу 44 квартир в этом доме мы уже
В Минскградо пояснили, что жители были против строительства как раз на территории парка: «Мы ушли из леса, потому что протестовал не только народ, но и экологи. Поэтому проект был откорректирован и перенесен на другую сторону. К тому же, помимо дома, там будет строиться и магазин.
Также в Минскградо уверены, что раз детальный план был утвержден, то и повторное общественное обсуждение после внесения корректировок в ПДП проводилось. «По экспертизе есть такое требование: без общественного обсуждения экспертиза документы не рассматривает. Но это давно было, и я так сразу вспомнить точно не могу.
Вы должны понимать, что мы – не строители. Мы не назначаем этажность и не расставляем здания. Мы определяем зону строительства, её назначение. В данном случае мы определили, что это жилая зона и там возможно строительство. Мы анализируем дома, которые уже есть и сколько эта территория может выдержать жителей. Сдерживающим фактором является «соцкультбыт». Это значит, что мы смотрим, какой жилой фонд есть сейчас, сколько квартир. По количеству квартир определяем количество машиномест, количество мест в детских садах и школах».
Как пояснили в Администрации Первомайского района, «строительство ведется, площадку видно, паспорт объекта есть. Заказчик – Минский домостроительный комбинат, и разрешительная документация у них вся имеется. В целом строительство ведется в соответствии с градостроительной документацией в установленном порядке. По ПДП действительно были корректировки. Но здесь нужно понимать, что если изменения вносятся, то обязательно проводятся общественные обсуждения. Это не закрытые вопросы».
Следующая проектная декларация выйдет в середине февраля 2019 года. Realt.by будет следить за развитием событий.
Фото: Павел Садовский
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В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия – в феврале
Строительство большого трёхсекционного дома возле парка камней вызывала немало споров чуть больше двух лет назад. Тогда жители нового микрорайона, построенного...
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