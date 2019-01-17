МВФ предложил Беларуси меры для поддержки экономического роста

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил консультации с Беларусью в соответствии со Статьей IV и предложил меры для поддержки экономического роста в стране. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, сообщает БЕЛТА.

В МВФ отметили, что циклическое восстановление экономики Беларуси продолжается, рост в первые три квартала 2018 года достиг 3,7%. Более высокие цены на нефть и солидный внешний спрос благоприятствовали экспорту, тогда как внутреннему спросу способствовали темпы роста заработной платы. Повышение роста импорта, в том числе в связи со строительством атомной электростанции, в свою очередь привело к некоторому ухудшению позиции по внешним счетам, несмотря на положительные условия торговли.

"Осмотрительная денежно-кредитная политика в сочетании с повышением доверия к центральному банку позволяют удерживать инфляцию на исторически низких уровнях, несмотря на быстрый рост заработной платы. Обменный курс остается относительно стабильным в номинальном эффективном выражении, что наблюдается и в части международных резервов", - отметили в МВФ.

При этом эксперты считают, что в среднесрочной перспективе рост экономики составит 2% при полной компенсации за налоговый маневр. "Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Беларуси, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%", - считают в МВФ.

Исполнительные директора МВФ констатировали, что в Беларуси продолжается восстановление экономического роста, чему способствуют более качественные основы экономической политики. Вместе с тем есть риски, связанные с госдолгом, долларизацией и налоговым маневром в России. Они призвали официальные органы страны воспользоваться нынешним циклическим восстановлением экономического роста и реализовать реформы.

Директора подчеркнули важность сохранения независимости центрального банка. Они поддержали проводимую в настоящее время официальными органами страны денежно-кредитную политику, которая соответствует целевому показателю инфляции. Что касается перспективы, то директора приветствовали дальнейшее продвижение к системе таргетирования инфляции. В этой связи директора положительно оценили проведенную официальными органами либерализацию валютного рынка и сокращение директивного кредитования. Не менее важной будет отмена ограничений процентных ставок. Директора призвали официальные органы предпринимать дальнейшие меры по укреплению стабильности финансового сектора.

"Директора подчеркнули, что осуществление структурных реформ играет ключевую роль в сокращении макроэкономической уязвимости и повышении потенциала роста", - говорится в сообщении МВФ.

В соответствии со Статьей IV соглашения МВФ с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад, который составляет основу для обсуждений Исполнительного совета.-0-