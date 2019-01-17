Беларусбанк в 2018 году направил более Br1,3 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2018 году направил на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) более Br1,3 млрд, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Речь идет о финансировании около 5 тыс. проектов в сферах сельского хозяйства, деревообработки, торговли и общественного питания, переработки и услуг. Программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса функционирует в банке более трех лет. Кредитная поддержка предусмотрена на всех стадиях развития предприятий. Беларусбанк предлагает для субъектов МСБ кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности. Предусмотрена также возможность предоставления кредитов по льготной ставке для субъектов МСБ в малых городах, резидентов СЭЗ.

"Успешная реализация инициатив частного сектора страны - одна из стратегических задач банка. Развитая инфраструктура, доступность услуг во всех регионах страны, комплексный подход к обслуживанию бизнеса позволяет Беларусбанку занимать лидирующие позиции среди банков в работе с сегментом МСБ. Дополнить и расширить спектр услуг для клиентов финансового учреждения помогают дочерние компании холдинга банка", - говорится в сообщении.-0-