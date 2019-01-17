Кто разрулит белорусско-российские проблемы: бизнесмены взялись внести свой вклад

В Минске 18 января прошло первое заседание белорусско-российского Делового совета. Предложения бизнесменов позже рассмотрит рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.

«Следующее заседание совета состоится уже при участии вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко. Идея создания совета, площадки для обсуждения важных для бизнеса вопросов, пришла из бизнес-кругов. Речь идет и об обсуждении проблем белорусского бизнеса в России, и российского бизнеса в Беларуси, снятия административных барьеров и продвижения совместных интересов в третьих странах», — рассказал гендиректор СП «Санта Импэкс» Александр Мошенский, которыйвозглавил белорусскую часть совета .

В частности, Мошенский привел пример из близкой ему пищевой сферы — есть заинтересованность в том, чтобы Китай снял ввозные пошлины для молочной продукции — «это одно из направлений деятельности для правительств двух стран».

«Есть надежда, что позиция бизнеса будет конструктивной и она будет услышана»

В год совет планирует собираться 4 раза, в том числе на территории России.

«Цель работы совета — повышение роли бизнес-сообщества в формировании государственной политики в области белорусско-российских экономических отношений», — отметил Мошенский. Он рассказал, что в работе кроме белорусских бизнесменов и чиновников будут принимать участие послы, Владимир Семашко и Михаил Бабич, который обещает обеспечить присутствие важных для решения вопросов российских должностных лиц.

Мошенский также вспомнил инициативу зампреда российской части, Артема Чайки — о создании процедуры единого сопровождения груза на территории Союза.

«Наша площадка — это диалог и возможность донести до прессы то, что не всегда может озвучить чиновник», — резюмировал он.

Глава БелТПП Владимир Улахович напомнил, что в Беларуси есть конструктивный опыт работы советов — их уже 21. В частности, он отметил работу белорусско-швейцарского, белорусско-австрийского и белорусско-украинского советов, где обсуждают много острых вопросов. «Формат не совсем обычный для российской стороны — российские партнеры создают двухсторонние советы исключительно на основе своих бизнесов — 74 межстрановых советов работает», — отметил председатель БелТПП. То есть в российско-белорусском совете нет белорусов — там представители российского бизнеса, у которых есть вопросы, касающиеся Беларуси.

Улахович отметил, что российскую часть возглавляет ключевой владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин. «Человек, состоятельный во всех отношений, и как менеджер, и как частное лицо». Глава БелТПП напомнил, что Мазепин — выходец из Беларуси: «С Минском его многое связывает, мама здесь живет».

Напомним, решение о создании белорусско-российского делового совета было принято на V Форуме регионов Беларуси и России. Подписали его в Москве 19 декабря 2018 года.