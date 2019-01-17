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В посольстве Польши откроют книгу для соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска
18.01.2019 12:26 — Новости Экономики | Tut.by
21 января в Посольстве Польши в Минске свои соболезнования по поводу смерти мэра Гданьска Павла Адамовича смогут оставить все желающие.
В связи со смертью мэра Гданьска президент Польши принял решение объявить национальный траур с 17.00 18 января по 19.00 19 января.
«У сувязі са смерцю Паўла Адамовіча у пасольстве Польшчы будзе адкрыта кніга спачуванняў», — сообщили в посольстве Польши.
Книга будет открыта 21 января с 10.00 до 15.00 по адресу улица Змитрока Бядули, 11, 10-й этаж.
Напомним, 13 января в Гданьске проходил благотворительное мероприятие «Большой оркестр праздничной помощи». Во время участия в концерте Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз
Нападавшего задержали. Несколько недель назад он вышел на свободу. После нападения он кричал со сцены в микрофон о том, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия «Гражданская платформа». Известно, что мужчина
15 января в крупных городах Польши
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В связи со смертью мэра Гданьска президент Польши принял решение объявить национальный траур с 17.00 18 января по 19.00 19 января.
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