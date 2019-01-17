В посольстве Польши откроют книгу для соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска

21 января в Посольстве Польши в Минске свои соболезнования по поводу смерти мэра Гданьска Павла Адамовича смогут оставить все желающие.



Фото взято со страницы: facebook.com/Pawel.Adamowicz

В связи со смертью мэра Гданьска президент Польши принял решение объявить национальный траур с 17.00 18 января по 19.00 19 января.

«У сувязі са смерцю Паўла Адамовіча у пасольстве Польшчы будзе адкрыта кніга спачуванняў», — сообщили в посольстве Польши.

Книга будет открыта 21 января с 10.00 до 15.00 по адресу улица Змитрока Бядули, 11, 10-й этаж.

Напомним, 13 января в Гданьске проходил благотворительное мероприятие «Большой оркестр праздничной помощи». Во время участия в концерте Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ударил политика ножом . После продолжительных реанимационных мероприятий на месте 53-летний мэр был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у него серьезную травму сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Операция длилась пять часов. Но спасти Адамовича не удалось, он скончался.

Нападавшего задержали. Несколько недель назад он вышел на свободу. После нападения он кричал со сцены в микрофон о том, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия «Гражданская платформа». Известно, что мужчина страдал психическим заболеванием .

15 января в крупных городах Польши прошли марши против ненависти и насилия, которые стали реакцией на смерть мэра Гданьска Павла Адамовича.