ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В посольстве Польши откроют книгу для соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска

18.01.2019 12:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

21 января в Посольстве Польши в Минске свои соболезнования по поводу смерти мэра Гданьска Павла Адамовича смогут оставить все желающие.


Фото взято со страницы: facebook.com/Pawel.Adamowicz

В связи со смертью мэра Гданьска президент Польши принял решение объявить национальный траур с 17.00 18 января по 19.00 19 января.

«У сувязі са смерцю Паўла Адамовіча у пасольстве Польшчы будзе адкрыта кніга спачуванняў», — сообщили в посольстве Польши.

Книга будет открыта 21 января с 10.00 до 15.00 по адресу улица Змитрока Бядули, 11, 10-й этаж.

Напомним, 13 января в Гданьске проходил благотворительное мероприятие «Большой оркестр праздничной помощи». Во время участия в концерте Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ударил политика ножом. После продолжительных реанимационных мероприятий на месте 53-летний мэр был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у него серьезную травму сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Операция длилась пять часов. Но спасти Адамовича не удалось, он скончался.

Нападавшего задержали. Несколько недель назад он вышел на свободу. После нападения он кричал со сцены в микрофон о том, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия «Гражданская платформа». Известно, что мужчина страдал психическим заболеванием.

15 января в крупных городах Польши прошли марши против ненависти и насилия, которые стали реакцией на смерть мэра Гданьска Павла Адамовича.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи со смертью мэра Гданьска президент Польши принял решение объявить национальный траур с 17.00 18 января по 19.00 19 января.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран евразийского союза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика