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Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран евразийского союза
18.01.2019 12:12 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в
«Беларусь уведомила ЕЭК об отмене препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС. Дополнительные по отношению к требованиям технических регламентов процедуры оценки соответствия больше применяться не будут», говорится в сообщении.
В 2015 году постановлением правительства Беларуси № 666 были отрегулированы вопросы проведения санитарно-гигиенической экспертизы ряда потребительских товаров, импортированных в ЕАЭС из третьих стран. Таким образом, поставщики вынуждены были повторно проводить испытания, которые уже были сделаны в рамках процедур подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. Минск
Коллегия ЕЭК 14 ноября 2017 года приняла решение о том, что эта
«В результате нашей совместной работы барьер устранен, дополнительные процедуры к товарам из стран ЕАЭС в Республике Беларусь больше применяться не будут. В настоящее время реализуется пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, что будет способствовать ограничению обращения небезопасной продукции на внутреннем рынке ЕАЭС», — сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.
По состоянию на 1 января 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывается 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. За 2018 год было выявлено 19 и устранено 13 препятствий.
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В настоящее время реализуется пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС
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