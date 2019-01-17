Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран евразийского союза

Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Фото: president.gov.by

«Беларусь уведомила ЕЭК об отмене препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС. Дополнительные по отношению к требованиям технических регламентов процедуры оценки соответствия больше применяться не будут», говорится в сообщении.

В 2015 году постановлением правительства Беларуси № 666 были отрегулированы вопросы проведения санитарно-гигиенической экспертизы ряда потребительских товаров, импортированных в ЕАЭС из третьих стран. Таким образом, поставщики вынуждены были повторно проводить испытания, которые уже были сделаны в рамках процедур подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС. Минск аргументировал это тем, чтобы «всякую дрянь на рынок не тащили». Российские производители потребительских товаров жаловались на то, что действия Беларуси создают недобросовестную конкуренцию и являются барьером для функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК 14 ноября 2017 года приняла решение о том, что эта процедура является избыточной, и уведомила Беларусь о необходимости ее устранения. Аналогичную позицию занял Евразийский межправительственный совет 27 июля 2018 года, предложив белорусской стороне до 1 января 2019 года отменить административную процедуру.

«В результате нашей совместной работы барьер устранен, дополнительные процедуры к товарам из стран ЕАЭС в Республике Беларусь больше применяться не будут. В настоящее время реализуется пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, что будет способствовать ограничению обращения небезопасной продукции на внутреннем рынке ЕАЭС», — сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

По состоянию на 1 января 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывается 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. За 2018 год было выявлено 19 и устранено 13 препятствий.