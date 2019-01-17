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Глава МИД Украины: Нам важно, чтобы Россия не получила управление над Беларусью
18.01.2019 15:33 — Новости Экономики | Tut.by
Для Киева важно, чтобы Россия не получила прямое или косвенное управление над Беларусью и Молдовой, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Так он прокомментировал интеграционные разногласия Минска и Москвы,
— Мы не влияем на Беларусь. Это независимая страна. Есть принципы международного права. Конечно, для нас очень важно, чтобы Россия не получила, я так аккуратно скажу, контрольный пакет акций в Молдове и Беларуси, чтобы она в принципе не получила прямое или опосредованное управление, а она хочет это сделать — это всем прекрасно понятно.
По его словам, Украина пытается побудить своих европейских партнеров дополнительно поддержать двух ближайших соседей — Молдову и Беларусь.
— Мы работаем там, где можем. И, конечно, политически там, где можем аккумулировать поддержку наших европейских и других партнеров для Беларуси, для настоящей независимой Беларуси.
Климкин считает, что у Беларуси — европейское прошлое и будущее.
— Когда это будет — завтра или послезавтра, я не хочу спекулировать, но тем не менее. Но мы, я снова так аккуратно скажу, следим очень пристально за ситуацией, и я вас уверяю — это мы делаем ежедневно. И то, что мы ищем возможности, обычно в рамках международного права, как цивилизованная страна, преданная демократическим ценностям, помочь тем силам, которые видят Молдову и Беларусь независимыми странами, которые видят их будущее в Европе, — это безусловно, но исключительно в рамках международного права.
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По словам министра, Украина пытается побудить своих европейских партнеров дополнительно поддержать двух ближайших соседей - Молдову и Беларусь.
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