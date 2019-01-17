Масштабный ребрендинг сети и новые супермаркеты. Мошенский рассказал о планах на год

В прошлом году группа компаний «Санта» Александра Мошенского была самым активным участником на рынке слияний и поглощений Беларуси , приобретя сеть «Рублевский» и несколько молокоперерабатывающих активов. Продолжать такую активность на рынке M&A и в нынешнем году Александр Мошенский не планирует, но, как рассказал бизнесмен журналистам, перед компанией стоят не менее сложные и масштабные задачи.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новые слияния?

«В этом году, если непредвиденных обстоятельств и очень заманчивых предложений не будет, будем работать над тем, что уже есть. Существующие сделки требуют интеграции, команды, стратегии. При этом мы будем делать некоторые заготовки, чтобы их реализовывать в 2020 году», — заверил он. Речь идет в основном о привычной продовольственной сфере и «в какой-то степени ритейле», основных специализациях группы компаний Мошенского. «Будем двигаться в этом направлении, расширяя, где возможно, географию. Время покажет», уточнил № 1 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника».

Мошенский заверил, что у компании есть и остается желание присутствия на территории тех стран, где продукция уже представлена. «Это и Украина, и Россия. Причем остается желание иметь там не только сбытовые площадки, но и производственные юниты. Эта стратегия не меняется, мы по-прежнему изучаем рынки и по-прежнему рассматриваем различные предложения как об инвестициях в гринфилд, так и о покупке действующих бизнесов», — сказал он.

Отвечая на вопрос о шансах выхода на западные рынки, бизнесмен отметил: «Почему нет? Не исключаю такой возможности. У нас накоплен определенный опыт в маркетинге, мы глубоко понимаем бизнес, если говорить о переработке рыбы, молочной продукции. В таких случаях велика роль корпоративного центра. У нас он сравнительно молодой, я понимаю, что нам еще нужно наработать экспертизу. Как показывает бизнес-практика и история, очень многие сделки M&A разваливаются как раз из-за людей. Или из-за них же оказываются успешными. Для нас сегодня основная задача — сформировать успешный корпоративный центр, успешную команду». — подчеркнул он.

Глава «Санты» отметил, что на другие рынки стоит идти тогда, когда к этому готов. «Сегодня мы не готовы для следующих M&A в силу определенного человеческого фактора — команда занята уже реализуемыми проектами. По практике — компании для успешной интеграции (в процессе слияния и поглощения) надо года два», — уточнил он.

Что ждет «Рублевские»?

Задачами группы компаний «Санта» в ритейле Александр Мошенский назвал ребрендинг существующих магазинов и экстенсивное развитие за счет строительства новых площадок. «В нынешнем году есть планы по освоению 30−35 площадок и строительству там супермаркетов», — уточнил он.

До этого Мошенский развивал собственную розницу под брендом «Санта», причем это была в большей степени региональная сеть. Купленная сеть «Рублевских» состоит из 73 магазинов, 53 из которых находятся в Минске.

Новые магазины, рассказал бизнесмен, будут под брендом «Санта», старые — также ждет ребрендинг. «Но и сам бренд („Санта“) проходит некоторый ребрендинг», рассказал он, обещав представить концепцию позже.

Бизнесмен отметил, что с купленными «Рублевскими» проводится «очень большая невидимая работа». «Из того, что успели сделать, подняли зарплату персоналу, остановили текучку, готовимся к полномасштабной реконструкции, что и займет весь 2019 год», — сказал Мошенский. А вот на вопрос о состоянии магазинов сети бизнесмен отшутился, процитировав ответ Михаила Жванецкого на вопрос, нравится ли город: «Город у вас хороший, а в остальном вы сами виноваты». «Так что вроде все неплохо, и локация есть, и еще многое. Одной из мотиваций покупки было то, что сеть имеет неплохой потенциал, если там навести порядок», — пояснил он.

При этом группа компаний «Санта», по словам владельца, несмотря на реализацию многих крупных проектов, пока не рассматривает возможность выхода на IPO.

«IPO — это не самоцель, а средство. Не исключаю возможности IPO тогда, когда будут вырисовываться проекты, которые мы не сможем обеспечить либо самостоятельно, либо за счет счет привлеченных средств банков. IPO — это реально поиск инвесторов, которые входят в капитал, как правило, либо для того, чтобы реализовать крупный проект, либо чтобы снизить кредитную нагрузку. Для нас ни одно, ни второе сегодня не является приоритетом», — сказал он. Тем более, уточнил Мошенский, с учетом определенных затрат и ограничений на поиск и размещение, требования к раскрытию информации.

При этом Мошенский высок оценил попытку первого выхода на IPO крупнейшего ритейлера Беларуси компании «Евроторг». «Они наработали неплохой опыт. Думаю, у „Евроторга“ рано или поздно все получится. Это здоровая, амбициозная компания, там работают профессионалы. Это (отказ от размещения - ред.) — их осознанное решение, компания не хочет привлечь инвестора задешево. Даже подготовка к IPO — колоссальная работа, которая помогает многое осознать, какие-то вешки наметить. Можно сказать, это была пристрелка».



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, в прошлом году подконтрольная Мошенскому группа компаний «Санта» (крупнейшие активы «Савушкин продукт» и «Санта Бремор») выкупила сеть магазинов «Рублевский», совладельцами которой называли Алексея Лойко, Георгия Рогазинского и Сергея Ткачука.

Вслед за «Рублевскими» Александр Мошенский купил контрольный пакет акций Березовского сыродельного комбината. По согласованию с Александром Лукашенко без проведения аукциона «Савушкину продукту» продан госпакет в размере 62,6% акций БСК за 86,3 млн рублей. До 31 мая 2019 года компания может выкупить еще 37% акций сырзавода за 11 млн рублей.

Новый акционер должен в течение ближайших трех лет инвестировать в модернизацию Березовского сыродельного комбината 20 млн рублей. К тому же инвестор обязан не менять основной вид деятельности БСК вплоть до 2022 года, а также не уменьшать зарплату и количество занятых людей на производстве. На момент сделки среднесписочная численность работающих составляла 1500 человек.

В ноябре 2018 года Мошенскому отошел и Оршанский молочный комбинат. Сделка также была одобрена на высшем уровне в рамках кампании по развитию Оршанского района.

Ныне «Савушкин продукт» имеет шанс стать лидером в переработке молока (превысить 1 млн тонн переработки), сыворотки, укрепить позиции в других направлениях.