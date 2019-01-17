Президент про атаку на Беларусь в в российских СМИ: Неужели кое-кому в России Украины не хватает?

В последнее время все чаще российские СМИ пытаются столкнуть наши народы. Однако заработать на этом дивиденды, как бы этого кому не хотелось, не получится. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко заявил на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.



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«В последнее время (вы, наверное, слышите) и меня, и особенно Владимира Владимировича (министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея) обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья россияне говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что его особенно тревожит не налоговый маневр, а то, что наши народы пытаются столкнуть между собой.

«Переживем мы его (налоговый маневр). Мне не совсем понятна и думаю, придется задать вопросы руководству России, такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Пусть на ощупь пока, но типа того: „Батька-1“, „Батька-2“, „Батька-3“… Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать. Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими», — заявил президент.

Он упомянул случай, который получил огласку в интернете, а затем был использован в российских СМИ в качестве иллюстрации якобы нападок на русских в Беларуси. «Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Иначе не скажешь. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ. — Прим.) за это ухватились. Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!» — рассказал подробности произошедшего Александр Лукашенко.

«Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть — белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус — это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть — это очень опасно», — подчеркнул глава государства.

«Я иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар. Торгуете вы нефтью, газом, которые господь туда положил в недра, и скважины мы бурили в свое время. Владимиру Владимировичу об этом говорил на последней встрече. Говорю: не забывай, в те советские времена, когда мы под стол с тобой ходили, отсюда (из Беларуси) летали чартеры, и вахтовым методом бурили скважины — нефтяные и газовые. И они сегодня еще работают», — заявил белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь не просит денег, а настаивает на равных условиях. «Мы в состоянии их заработать. Если мы создали общий рынок, мы, небольшая страна, и гигант Россия. Вы что, боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет — надо палки в колеса. Во-вторых, все договоры, которые мы подписывали… Мы что требовали — равных условий. Где эти равные условия? Вот единственное, что мы требуем. На их принципах конкуренция. Они (российская сторона. — Прим.) более продвинуты в рынке. И равные условия для субъектов хозяйствования и людей. И мы свое счастье будем искать на равных условиях», — сказал президент.

Что касается попыток столкнуть белорусов с россиянами, то он еще раз подчеркнул, что это недопустимо и может привести к эскалации ситуации. «Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете — из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Вот в чем опасность — эскалации этого процесса», — считает глава государства.

«Это не пройдет в Беларуси, не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться», — подчеркнул белорусский лидер.

— Мне не совсем понятна и я думаю, придется задать вопрос руководству России, такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими. Иногда задаю сам себе вопрос: «Неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо создать проблему на ровном месте?», — сказал президент и подчеркнул, что «столкнуть нас с россиянами не удастся».

— Не только с русскими, вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы в России получить кое-кому на этом дивиденды. Не получится, — еще раз повторил Лукашенко.

Он призвал дипломатов реагировать на такие случаи спокойно и целенапрапвленно.

— Мы должны защитить свой суверенитет и независимость, — подчеркнул глава государства.