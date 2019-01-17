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Зимние хлопоты аграриев

18.01.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Зима идет на убыль. И множатся хлопоты, связанные с предстоящей посевной. Основная задача механизаторов сейчас - подготовить всю технику к началу весеннего сева.
Аграрии и зимой не бездействуют. Весь технический парк, который будет задействован в весеннем севе, приводится в работоспособное состояние.
К 1 марта 95 процентов техники, которая будет задействована на весенне-полевых работах, в районе будет готово.

Зимние хлопоты аграриев

В настоящее время ведется ремонт посевных и почвообрабатывающих агрегатов: в наличии 61 оборотный посевной агрегат и 25 комбинированных. В целом готовы к работе разбрасыватели органических и минеральных удобрений, производится ремонт сеялок различных культур. На посевной будут задействованы 252 трактора, в том числе 44 энергонасыщенных.
Для обслуживания техники имеются опытные кадры. По мере возможности идет пополнение и обновление машинно-тракторного парка и агрегатов. Имеющуюся технику берегут и готовят к работе. Некоторые агрегаты четвертый-пятый сезон работают на полях хозяйства, но по внешнему виду, сохранности выглядят как новые
Продолжается заготовка и вывоз органики под яровой сев 2019 года. Всего сельхозпредприятиям района предстоит заготовить 352 тыс. тонн органики, фактически уже заготовлено 231,1 тыс. тонн (66%), 192,9 тыс. тонн вывезено на поля (83%). Внесено органики под яровой сев 55,8 тыс. тонн (24%). Можно отметить в этом плане филиал "Азот Агро", который к 18.01.2019 года заготовил уже 115% органики к плану (69,8 к запланированной 61 тыс. тонн), 82% органики в хозяйстве вывезено и 36% внесено (36,9 и 9,2 тыс. тонн соответственно).
Наличие минеральных удобрений под яровой сев 2019 года пока составляет четверть от требуемого: 1932 к запланированным 7780 (в тоннах действующего вещества).

Зимние хлопоты аграриев

Приобретено от потребности: 30% азотных удобрений (1027 из 3390 т.д.в), 13% фосфорных (163 из 1281 т.д.в.). 24% калийных удобрений (741 из 3109 т.д.в).
Идут и другие работы. Запланировано произвестковать 1800 га почвы. Необходимо произвести вырубку кустарников вдоль обочин дорог протяженностью 19,2 км, произведены текущие работы на 3,2 км (17%).
Посевным материалом сельхозпредприятия таже обеспечены, причем, большинство семян - элитные и первой репродукции.
Александр Иосифович Головенко, управляющий отделением "Дайлиды" филиала "Азот Агро", прокомментировал ход подготовки техники к весенне-полевым работам в своем отделении: "Количество пахотных земель по отделению в текущем году увеличится. Для посевной имеем все необходимое, готовится к севу техника, готовятся механизаторы и специалисты. Энергонасыщенных тракторов у нас шесть, по одному пока имеются проблемы, но они в процессе решения. К 1 марту вся техника будет готова, будет проведен технический осмотр транспорта.
Лейки ремонтируем для внесения минеральных удобрений, произведен ремонт плугов. Текущий ремонт техники идет постоянно. Постоянно по мере накопления идет и вывоз органики, заготовлено ее в филиале "Азот Агро" больше запланированного. Весна нас не застанет врасплох".

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Зима идет на убыль. И множатся хлопоты, связанные с предстоящей посевной. Основная задача механизаторов сейчас - подготовить всю технику к началу весеннего...
 
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