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Макей: Рассчитываем на серьезные дивиденды от диалога с Евросоюзом и США
18.01.2019 22:05 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и далее планирует укреплять свои отношения со всеми партнерами, как на восточном, так и на западном направлении. Об этом во время торжественного мероприятия, посвященного 100-летию современной белорусской дипломатической службы, заявил глава МИД Владимир Макей.
Министр отметил, что Беларусь как самостоятельное, независимое европейское государство будет и далее проводить многовекторную внешнюю политику, не торгуя своим суверенитетом из-за конъюнктурных соображений.
«Будет продолжен курс на углубление и развитие отношений с Российской Федерацией, с другими партнерами на евразийском пространстве. Рассчитываем на серьезные дивиденды от выравнивания и выведения на должный уровень наших контактов и диалога с Евросоюзом и США», — сказал Владимир Макей.
Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.
«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.
Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали
14 января Владимир Макей
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Глава МИД отметил, что Беларусь как самостоятельное, независимое европейское государство будет и далее проводить многовекторную внешнюю политику, не торгуя своим...
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