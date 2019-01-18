Макей: Рассчитываем на серьезные дивиденды от диалога с Евросоюзом и США

Беларусь и далее планирует укреплять свои отношения со всеми партнерами, как на восточном, так и на западном направлении. Об этом во время торжественного мероприятия, посвященного 100-летию современной белорусской дипломатической службы, заявил глава МИД Владимир Макей.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Министр отметил, что Беларусь как самостоятельное, независимое европейское государство будет и далее проводить многовекторную внешнюю политику, не торгуя своим суверенитетом из-за конъюнктурных соображений.

«Будет продолжен курс на углубление и развитие отношений с Российской Федерацией, с другими партнерами на евразийском пространстве. Рассчитываем на серьезные дивиденды от выравнивания и выведения на должный уровень наших контактов и диалога с Евросоюзом и США», — сказал Владимир Макей.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл .

14 января Владимир Макей заявил , что между Минском и Вашингтоном идут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия, в том числе о том, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов.