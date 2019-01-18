Президент подписал Указ об изменении условий оплаты труда работников бюджетных организаций

Вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Беларуси вводится 18-разрядная тарифная сетка для определения размеров оплаты труда работников бюджетных организаций.





«Главой государства подписан указ от 18 января 2019 года №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций», которым определены основные подходы по комплексному изменению системы оплаты труда работников бюджетных организаций. В 18-разрядной тарифной сетке с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов определена равномерная межразрядная дифференциация тарифных коэффициентов в среднем не менее 6%. Указанная тарифная сетка будет утверждена правительством до 1 марта 2019 года и введена в действие с 1 января 2020 года», — сказала пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин.

Она отметила, что также изменяется величина, используемая при исчислении окладов работников бюджетных организаций. «Вместо тарифной ставки первого разряда вводится базовая ставка, размер которой планируется приблизить к бюджету прожиточного минимума, что позволит укрепить тарифную часть заработной платы. Размер базовой ставки, как и ранее размер тарифной ставки первого разряда, будет определяться правительством, как правило, с 1 января календарного года с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития Беларуси. Размер базовой ставки, который будет действовать с 1 января 2020 года, будет утвержден правительством до 1 марта 2019 года», — сообщила пресс-секретарь.

Кроме этого, упрощается структура заработной платы работников бюджетных организаций. Она будет состоять из оклада, стимулирующих (надбавки, премии) выплат, компенсирующих (доплаты) выплат. «Размер указанных выплат будет определяться от оклада или базовой ставки. Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено», — пояснила Ольга Штин.

По ее словам, при этом в централизованном порядке работникам будут устанавливаться следующие выплаты:

надбавка за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы: до 5 лет — 10%; от 5 до 10 лет — 15%; от 10 до 15 лет — 20%; от 15 лет и выше — 30% (порядок и условия выплаты надбавки за стаж работы в бюджетных организациях будут определяться Министерством труда и социальной защиты);

премия, на выплату которой будут направляться средства, предусматриваемые в бюджете, в размере 5% от суммы окладов работников;

единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника (если иной размер не установлен законодательными актами или правительством);

материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями, на выплату которой будут направляться средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников (конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премий, единовременной выплаты на оздоровление и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций);

надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета Министров Беларуси (например, надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты за ученую степень и ученое звание, работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.).

При этом надбавка за работу на условиях контрактной формы найма для работников бюджетных организаций будет устанавливаться в соответствии с декретом от 26 июля 1999 года №29, в который внесены соответствующие изменения, а размеры и порядок осуществления других надбавок и доплат — указами главы государства, постановлениями правительства и Министерства труда и социальной защиты.

В соответствии с указом с 1 января 2020 года расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам. Указанные выплаты будут устанавливаться дополнительно к централизованным выплатам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, с учетом вышеизложенной информации указом четко разграничиваются полномочия правительства, государственных органов и бюджетных организаций в области оплаты труда.

При этом документом определено, что при введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

В результате работы по приведению актов законодательства в соответствие с указом, которая должна быть завершена до 1 мая 2019 года, существенно сократится количество нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда работников бюджетных организаций. Кроме этого, мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетной сфере, связанные с реализацией норм указа, проводимые в 2019 году, будут включать в себя не только изменение соответствующей нормативной правовой базы, но и развернутую информационно-разъяснительную работу среди сотрудников бюджетных организаций с участием средств массовой информации, республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов. Основным координатором проведения этой работы будет являться Министерство труда и социальной защиты.