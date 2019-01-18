Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 января 2019 года)

Инвестиции

Инвестиции в недвижимость — один из финансовых инструментов вложения денег, который помогает людям приумножать капитал. Но для того чтобы инвестиции приносили максимальный доход, надо хорошо знать не только реалии и перспективы отечественного и мирового рынков, но и многие другие тонкости инвестиционного процесса. Так вот американский инвестор рассказал нам о том, как правильно вкладывать деньги в недвижимость.

Строительство

Мы продолжили разговор с директором одной из столичных строительных фирм на тему «Как не потерять деньги на каждом этапе строительства». В этот раз поговорили о том, какие строительные материалы лучше использовать, и кто должен контролировать весь процесс строительства в целом.

А еще мы узнали, что будет, если в Беларуси так же, как в России, убрать долевое строительство. Застройщики не растерялись, но высказали опасения из-за возможного роста цен. Однако пока "долевка" на месте. И власти даже пытаются усовершенствовать ее механизм. А заодно и упорядочить авторский надзор за строительством .



