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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 января 2019 года)

19.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

Индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2% и составил 1314 $/м2. Если касаться вторичного рынка, то такая тенденция тянется еще с декабря. Последние месяцы «смазали» неплохую статистику 2018 года по спросу на квартиры в Минске. Покупательская активность сначала вернулась к своему среднему уровню, а в декабре и вовсе оказалась довольно низкой, что незамедлительно сказалось на ценах.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 января 2019 года)

Инвестиции

Инвестиции в недвижимость — один из финансовых инструментов вложения денег, который помогает людям приумножать капитал. Но для того чтобы инвестиции приносили максимальный доход, надо хорошо знать не только реалии и перспективы отечественного и мирового рынков, но и многие другие тонкости инвестиционного процесса. Так вот американский инвестор рассказал нам о том, как правильно вкладывать деньги в недвижимость.

Строительство

Мы продолжили разговор с директором одной из столичных строительных фирм на тему «Как не потерять деньги на каждом этапе строительства». В этот раз поговорили о том, какие строительные материалы лучше использовать, и кто должен контролировать весь процесс строительства в целом.

А еще мы узнали, что будет, если в Беларуси так же, как в России, убрать долевое строительство. Застройщики не растерялись, но высказали опасения из-за возможного роста цен. Однако пока "долевка" на месте. И власти даже пытаются усовершенствовать ее механизм. А заодно и упорядочить авторский надзор за строительством.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 января 2019 года)

В Уручье возле музея валунов строится 16-этажный дом на 235 квартир. Уже проданы 66 квартир, следующая партия — в феврале. Будет ли там очередь, не известно. Зато мы снова увидели толпу, которая пятеро суток дежурила у дверей УКСа, который открыл продажи дома на Восточной. Идут продажи и в достраивающемся «Лазурите». В последнее время появилось много новых квартир в этом доме.

Появилось продолжение у истории с участком возле "Ворот Минска", который сначала выделили ОАО «10 УНР-инвест», а потом забрали. Но претензии к городу есть не только у этого застройщика. В Сухарево снесут 80 домов для строительства 7300 новых квартир. А в районе Калиновского люди дерутся за зеленую зону и гаражи. Радует, что хотя бы Осмоловку не снесут. Во всяком случае, пока.

Зато насчет нового кладбища под Минском ситуация более четкая. На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска обсуждался проект детального планирования местности, где собираются построить новое кладбище «Лесное» и мусоросортировочный завод с польскими инвестициями.

Земля

На новом аукционе участок в Колодищах ушел с молотка за $30 тыс., в Околице — за $25 тыс.

Коммерческая недвижимость

Разузнали, как поживают владельцы агроусадеб. Оказалось, что их государство пытается перевести в разряд юрлиц. Пока не удалось. Но льготы могут закончится уже очень скоро...

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 января 2019 года)

Еще один, локальный, конфликт интересов государства и частника произошел в Минске: застройщик купил здание на аукционе, но ему отказали в надстройке этажа. А вообще невостребованное имущество государства пользуется большим спросом у бизнеса.

Тем временем, стало известно, как выглядит проект нового терминала для Национального аэропорта «Минск», а также, что парковка в ТРЦ Dana Mall на самом деле будет платной.

ЖКХ

ЖЭУ попытались разъяснить нам ситуацию с дополнительной оплатой за уборку придомовой территории, уведомления о которой стали приходить минчанам. Честно: мы мало что поняли... За что и почему с людей хотят брать еще деньги, когда у минчан огромные долги по коммуналке и так? А еще скоро с газовых колонок всех заставят перейти на электрические, что, возможно, тоже не удешевит подогрев воды...

Офтоп

На десерт: рассказ девушки из Крыма о том, как она переехала в Минск, и факты о том, как, оказывается, можно одну квартиру по два раза продавать.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Прошедшая неделя запомнилась новыми стройками и неожиданностями от ЖКХ.
 
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