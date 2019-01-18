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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (14-20 января 2019 года)
19.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
Индекс цен на квартиры в Минске
Инвестиции
Инвестиции в недвижимость — один из финансовых инструментов вложения денег, который помогает людям приумножать капитал. Но для того чтобы инвестиции приносили максимальный доход, надо хорошо знать не только реалии и перспективы отечественного и мирового рынков, но и многие другие тонкости инвестиционного процесса. Так вот американский инвестор
Строительство
Мы
А еще мы узнали, что будет, если в Беларуси так же, как в России, убрать долевое строительство. Застройщики не растерялись, но
В Уручье возле музея валунов
Появилось
Зато насчет нового кладбища под Минском ситуация более четкая. На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска
Земля
На
Коммерческая недвижимость
Разузнали, как поживают
Еще один, локальный,
Тем временем, стало известно, как выглядит
ЖКХ
ЖЭУ
Офтоп
На десерт:
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Прошедшая неделя запомнилась новыми стройками и неожиданностями от ЖКХ.
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