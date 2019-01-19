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Президент Зимбабве посетил Всехсвятский собор в Минске
20.01.2019 00:17 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва гостил в Беларуси в течение трех дней. За это время он посетил Всехсвятскую церковь в Минске. Об этом
Эммерсон Мнангагва оставил запись в книге длч почетных гостей храма. Вот что он написал:
«От лица моей делегации, народа Республики Зимбабве и от моего собственного лица и лица моей семьи, позвольте выразить глубокое восхищение и глубокое признание за честь, предоставленную мне и моей делегации, посетить этот уникальный храм в память о белорусах, которые пожертвовали свои жизни на благо своего Отечества. Пусть их души покоятся в вечном мире, и пусть на нашей земле всегда царит спокойствие, любовь и единство».
Напомним, Эммерсон Мнангагва прилетел с официальным визитом в Минск 16 января, его визит продлился три дня. За это время он
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Эммерсон Мнангагва оставил запись в книге длч почетных гостей храма.
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