Президент Зимбабве посетил Всехсвятский собор в Минске

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва гостил в Беларуси в течение трех дней. За это время он посетил Всехсвятскую церковь в Минске. Об этом сообщается на странице Всехсвятского прихода в Facebook.



Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Эммерсон Мнангагва оставил запись в книге длч почетных гостей храма. Вот что он написал:

«От лица моей делегации, народа Республики Зимбабве и от моего собственного лица и лица моей семьи, позвольте выразить глубокое восхищение и глубокое признание за честь, предоставленную мне и моей делегации, посетить этот уникальный храм в память о белорусах, которые пожертвовали свои жизни на благо своего Отечества. Пусть их души покоятся в вечном мире, и пусть на нашей земле всегда царит спокойствие, любовь и единство».



Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com



Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com



Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com



Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com



Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Напомним, Эммерсон Мнангагва прилетел с официальным визитом в Минск 16 января, его визит продлился три дня. За это время он встретился с Александром Лукашенко и представителями белорусского бизнеса.