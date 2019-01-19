ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Зимбабве посетил Всехсвятский собор в Минске

20.01.2019 00:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва гостил в Беларуси в течение трех дней. За это время он посетил Всехсвятскую церковь в Минске. Об этом сообщается на странице Всехсвятского прихода в Facebook.


Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Эммерсон Мнангагва оставил запись в книге длч почетных гостей храма. Вот что он написал:

«От лица моей делегации, народа Республики Зимбабве и от моего собственного лица и лица моей семьи, позвольте выразить глубокое восхищение и глубокое признание за честь, предоставленную мне и моей делегации, посетить этот уникальный храм в память о белорусах, которые пожертвовали свои жизни на благо своего Отечества. Пусть их души покоятся в вечном мире, и пусть на нашей земле всегда царит спокойствие, любовь и единство».


Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Изображение: Всехсвятский приход / facebook.com

Напомним, Эммерсон Мнангагва прилетел с официальным визитом в Минск 16 января, его визит продлился три дня. За это время он встретился с Александром Лукашенко и представителями белорусского бизнеса.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эммерсон Мнангагва оставил запись в книге длч почетных гостей храма.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первое заседание рабочей группы по дорожной карте структурных реформ состоится в январе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика