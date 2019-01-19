В ЕАЭС обнулили таможенную пошлину на ввоз живого лосося

В Евразийском экономичекском союзе таможенную пошлину на импорт лососевой рыбы снизят с 10%до 0%. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

Под изменение подпадает живая форель и живой тихоокеанский лосось.

«Снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли ЕАЭС и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в сообщении.

Инициативу о снижении пошлин выдвинула российская сторона.