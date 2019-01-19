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В ЕАЭС обнулили таможенную пошлину на ввоз живого лосося
20.01.2019 10:49 — Новости Экономики | Tut.by
В Евразийском экономичекском союзе таможенную пошлину на импорт лососевой рыбы снизят с 10%до 0%. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.
Под изменение подпадает живая форель и живой тихоокеанский лосось.
«Снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли ЕАЭС и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в сообщении.
Инициативу о снижении пошлин выдвинула российская сторона.
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Снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли ЕАЭС и будет способствовать ее дальнейшему развитию
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