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В ЕАЭС обнулили таможенную пошлину на ввоз живого лосося

20.01.2019 10:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Евразийском экономичекском союзе таможенную пошлину на импорт лососевой рыбы снизят с 10%до 0%. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

Под изменение подпадает живая форель и живой тихоокеанский лосось.

«Снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли ЕАЭС и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в сообщении.

Инициативу о снижении пошлин выдвинула российская сторона.

 
 
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Снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли ЕАЭС и будет способствовать ее дальнейшему развитию
 
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