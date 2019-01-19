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Альтернатива дороже. В Киеве пояснили покупку у Беларуси топлива, сделанного из российской нефти
20.01.2019 11:19 — Новости Экономики | Tut.by
Украина покупает у Беларуси топливо, сделанное из российской нефти, поскольку это выгодно. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает «
«У нас нефти нет — это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Беларуси, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — заявил чиновник в эфире телеканала «
При этом Тука особо отметил экономическую невыгодность закупки Украиной нефти в Европе. «У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?» — подытожил Тука.
Беларусь
В минувшую пятницу Александр Лукашенко
«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензинов и дизельного топлива — в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать», — сказал глава государства.
4 января Министерство обороны Украины
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Украина покупает у Беларуси топливо, сделанное из российской нефти, поскольку это выгодно. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных...
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