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Семашко: президент убежден в урегулировании нефтяного спора с Россией

20.01.2019 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Руководство Беларуси убеждено в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере. Об этом заявил ТАСС белорусский посол в РФ Владимир Семашко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение, — сказал он. — Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент [Александр Лукашенко] во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом».

«Я не думаю, что есть ухудшение в отношениях, отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран», — отметил посол, отвечая на вопрос, есть ли какие-то основания у появившихся в СМИ спекуляций об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы.

РФ и Беларусь ведут переговоры о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Минск хотел бы получить от Москвы компенсацию из-за ухудшения ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент [Александр Лукашенко] во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и...
 
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