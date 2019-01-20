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Страны ЕАЭС согласовали проект соглашения о пенсионном обеспечении

21.01.2019 10:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Страны ЕАЭС согласовали проект соглашения о пенсионном обеспечении
Фото из архива

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза завершили согласование соглашения о пенсионном обеспечении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

"Внутригосударственное согласование проекта соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС завершилось, в ближайшее время проект будет рассмотрен Коллегией и Советом ЕЭК, после чего его направят сторонам для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания", - заявил Тимур Жаксылыков на встрече с заместителями руководителей уполномоченных в сфере пенсионного обеспечения органов государств ЕАЭС, которая прошла в штаб-квартире ЕЭК.

Соглашение предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами страны трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории. "Каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС", - пояснил министр ЕЭК.

Он добавил, что соглашение также позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС. Документ будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан союза.

"Участники встречи обсудили основные положения проекта соглашения с учетом национальных особенностей систем пенсионного обеспечения и выразили готовность завершить работу по документу в кратчайшие сроки", - проинформировали в ЕЭК.-0-

 
 
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21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза завершили согласование соглашения о пенсионном обеспечении. Об этом БЕЛТА...
 
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