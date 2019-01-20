«Мы не смогли жить в квартире-студии». История семьи, которая переехала в «двушку» в старом доме и теперь счастлива

Если немного копнуть историю, то мы узнаем, что подобный тип квартир был разработан в 1920-х годах в США. Позже идея совершенствовалась, но главный принцип оставался неизменным: в таком жилье не было перегородок между кухней и комнатой (либо комнатами). В Америке и Европе это «свободное» жилье было очень популярным. Японцам, кстати, одно время тоже приглянулись мелкие дешевые квартиры, которые помогали стране с высокой плотностью населения обеспечить крышей над головой большое количество жителей. Правда, мудрые японцы понимали, что эти квартиры не подходят для семейной жизни: они были рассчитаны на рабочих из отдаленных пригородных районов, которые трудились в крупных городах. Так они не тратили время и силы на постоянные поездки из дома.

Но квартиры-студии, которые стали появляться в постсоветских странах, получили более широкий диапазон функций. Во-первых, подобные планировки стали закладывать не только в домах эконом-класса, но и в элитных жилых комплексах, где они имели приличный метраж. В итоге, помимо рабочих и студентов, селиться там стали молодые пары и даже семьи с детьми.

«Казалось, что это хороший вариант, но мы ошиблись»

Мои знакомые, у которых дочь уже давно вышла замуж и уехала жить отдельно, посчитали удачей подвернувшуюся возможность получить собственную квартиру-студию вместо съемного жилья. Современный чистый дом с красивыми видами из окна на высоком этаже… Это было в районе улицы Ботанической. Супруги были счастливы и так прожили несколько лет. Но вдруг я неожиданно узнаю, что эту красивую и модную квартиру семья продала и уехала жить в старый дом, в «двушку».

— Нам казалось, что студия — это хороший вариант, но мы ошиблись, — рассказали они после этого. — Как бы там ни было, а каждому человеку хотя бы иногда нужно забиться в какой-нибудь уголочек и побыть одному. А в квартире-студии это невозможно. Разве что в туалете или ванной. Так это еще полбеды. Если ты, например, встаешь раньше, чем тот, с кем ты живешь, то собраться и приготовить завтрак, не разбудив человека, практически нереально. И эти неудобства накапливались в нас, пока мы не поняли, что больше так не выдержим.

Здесь китайцы, но зато отдельная комната у каждого

Они продали свою «студию» в новостройке, машину и добавили сбережения, чтобы купить квартиру в старом четырехэтажном сталинском доме (годов 40-х ХХ века) в районе Парка Челюскинцев. Как они же рассказывают, в этом сталинском доме осталось жилье умерших бабушек и дедушек. Молодежь там жить не хочет и сдает эти квартиры китайцам. А они живут по своим правилам. Там такие запахи от того, что они постоянно «жарят селедку», что можно с ума сойти.



