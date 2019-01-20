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«Мы не смогли жить в квартире-студии». История семьи, которая переехала в «двушку» в старом доме и теперь счастлива
21.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
От эконом-класса до «элиты»
В конце прошлого года мы рассказывали вам про интересный факт, о котором заявили психологи: жить в однокомнатных квартирах опасно для здоровья. Специалисты
Если немного копнуть историю, то мы узнаем, что подобный тип квартир был разработан в 1920-х годах в США. Позже идея совершенствовалась, но главный принцип оставался неизменным: в таком жилье не было перегородок между кухней и комнатой (либо комнатами). В Америке и Европе это «свободное» жилье было очень популярным. Японцам, кстати, одно время тоже приглянулись мелкие дешевые квартиры, которые помогали стране с высокой плотностью населения обеспечить крышей над головой большое количество жителей. Правда, мудрые японцы понимали, что эти квартиры не подходят для семейной жизни: они были рассчитаны на рабочих из отдаленных пригородных районов, которые трудились в крупных городах. Так они не тратили время и силы на постоянные поездки из дома.
Но квартиры-студии, которые стали появляться в постсоветских странах, получили более широкий диапазон функций. Во-первых, подобные планировки стали закладывать не только в домах эконом-класса, но и в элитных жилых комплексах, где они имели приличный метраж. В итоге, помимо рабочих и студентов, селиться там стали молодые пары и даже семьи с детьми.
«Казалось, что это хороший вариант, но мы ошиблись»
Мои знакомые, у которых дочь уже давно вышла замуж и уехала жить отдельно, посчитали удачей подвернувшуюся возможность получить собственную квартиру-студию вместо съемного жилья. Современный чистый дом с красивыми видами из окна на высоком этаже… Это было в районе улицы Ботанической. Супруги были счастливы и так прожили несколько лет. Но вдруг я неожиданно узнаю, что эту красивую и модную квартиру семья продала и уехала жить в старый дом, в «двушку».
— Нам казалось, что студия — это хороший вариант, но мы ошиблись, — рассказали они после этого. — Как бы там ни было, а каждому человеку хотя бы иногда нужно забиться в какой-нибудь уголочек и побыть одному. А в квартире-студии это невозможно. Разве что в туалете или ванной. Так это еще полбеды. Если ты, например, встаешь раньше, чем тот, с кем ты живешь, то собраться и приготовить завтрак, не разбудив человека, практически нереально. И эти неудобства накапливались в нас, пока мы не поняли, что больше так не выдержим.
Здесь китайцы, но зато отдельная комната у каждого
Они продали свою «студию» в новостройке, машину и добавили сбережения, чтобы купить квартиру в старом четырехэтажном сталинском доме (годов 40-х ХХ века) в районе Парка Челюскинцев. Как они же рассказывают, в этом сталинском доме осталось жилье умерших бабушек и дедушек. Молодежь там жить не хочет и сдает эти квартиры китайцам. А они живут по своим правилам. Там такие запахи от того, что они постоянно «жарят селедку», что можно с ума сойти.
— Да и вообще: это старый протухший дом, который впитал в себя запах всех поколений, которые там жили. Но зато хотя бы мусоропроводов здесь нет.
Но после «студии» эти люди готовы потерпеть подобное соседство и все эти недостатки ради одного — двух отдельных комнат. И отдельной кухни — пусть даже совсем маленькой (всего 5 «квадратов»). Они сейчас очень довольны своим переездом и потихоньку приводят новое жилье в порядок. Да и при встрече мои знакомые выглядят намного счастливее, чем раньше.
Среди плюсов они выделяют еще высокие потолки и близость парка Челюскинцев, где можно гулять. Но есть и минусы: например, деревянные стены с «дранкой», которые дают не очень хорошую звукоизоляцию; а также отсутствие крупных магазинов поблизости.
Но в квартиру-студию эта семья уже никогда не вернется.
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«Мы не смогли жить в квартире-студии». История семьи, которая переехала в «двушку» в старом доме и теперь счастлива
Сейчас стали модными квартиры-студии, когда кухня находится прямо в жилой комнате. Было время, когда подобное жилье вообще считалось пределом совершенства....
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