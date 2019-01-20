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белорусам больше всего нравится работать в госструктурах

21.01.2019 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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34% белорусов полагают, что лучше всего работать на государственном предприятии или в госорганизации. Это самый популярный ответ опроса, проведенного Белорусской аналитической мастерской (BAW) по запросу «Ежедневника».

Жителей страны просили высказать свое мнение, где лучше всего работать в Беларуси. Подавляющее большинство респондентов — 34% — ответили, что это лучше всего делать на государственном предприятии или в госорганизации.

На втором месте по популярности (19%) ответ: «на иностранном (западном) предприятии, имеющем здесь свое подразделение».

В тройку самых распространенных ответов (15,9%) также входит стремление трудиться в крупной частной коммерческой организации.

По мнению 11% белорусов, лучше всего работать в небольшой частной коммерческой организации.

В число самых непопулярных ответов вошли труд на иностранном (российском) предприятии, имеющем здесь свое подразделение (6,5%), и на иностранном (китайском) предприятии, имеющем здесь свое подразделение (2,8%).

10% респондентов ответили «не знаю», а еще 0,8% отказались от ответа.

Общенациональный репрезентативный опрос был проведен Белорусской аналитической мастерской в декабре 2018 года. Выборка составила 1080 человек.

 
 
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34% белорусов полагают, что лучше всего работать на государственном предприятии или в госорганизации.
 
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