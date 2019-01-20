И не упустить возможность узнать побольше о Беларуси. Как Лукашенко напутствовал послов

Беларусь готова развивать сотрудничество со всеми зарубежными партнерами на принципах уважения, искренности и порядочности. Как сообщает пресс-служба президента, об этом Александр Лукашенко заявил 21 января, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.



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«Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности. С учетом своего геостратегического положения мы, как никто другой, заинтересованы в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что за Беларусью прочно закрепился статус одного из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве. «Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии. Мы будем и далее инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества. И, конечно, поддерживать любые добрые начинания с вашей стороны», — заявил президент.

По его словам, сегодня международная ситуация стремительно меняется и зачастую ее сложно спрогнозировать, все более жесткая конкуренция охватывает мировую экономику. В этих непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию противостояния традиционным и новым вызовам и угрозам. «Как показывает практика, делать это эффективнее вместе», — отметил глава государства.

«Работая в Беларуси, вы увидите, что в нашей стране проводятся серьезные преобразования, особенно в экономике. Внимание акцентируется на либерализации данной сферы, а также создании благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса», — заверил Лукашенко.

Глава государства добавил, что большое внимание в Беларуси уделяется также развитию образования, науки, медицины и спорта. «Человеческий капитал — это инвестиции в будущее нашего государства, залог его успеха и процветания. В каждой из упомянутых сфер у нас накоплен значительный опыт, которым мы можем поделиться с нашими иностранными друзьями», — заявил он.

Верительные грамоты Главе белорусского государства вручили дипломаты из Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.

Об Армении

«Армения была и остается для Беларуси надежным партнером, с которым нас связывает многоплановое сотрудничество, в том числе в основных союзах: в Евразийском экономическом и Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал президент.

Он отметил нацеленность на расширение торгово-экономической составляющей белорусско-армянских отношений и готовность участвовать в любых проектах, в том числе на территории Армении, которые будут интересны армянским партнерам.

Об Австрии

Последовательное повышение уровня и интенсивности политических контактов с Австрией свидетельствует о новом качестве межгосударственного взаимодействия, считает белорусский лидер.

«Высоко оцениваем усилия Вены по снижению напряженности в Европе и мире, наведению мостов между ключевыми геополитическими игроками. И в этом подходы наших государств абсолютно созвучны. Мы заинтересованы в укреплении выгодного и конструктивного сотрудничества, прежде всего в торгово-инвестиционной сфере», — заявил глава государства.

О Чехии

Межгосударственный диалог Беларуси с Чехией Лукашенко охарактеризовал как предельно открытый и прагматичный, стороны реализуют совместные экономические проекты, работают на международных площадках. «Убежден, что дальнейшее развитие двусторонней торговли, поддержание тесных связей в культуре, науке и образовании будут и впредь служить прочной основой для укрепления отношений между нашими странами», — подчеркнул белорусский лидер.

О Канаде

Президент отметил, что Беларусь и Канаду объединяет не только любовь к хоккею, но и многолетняя дружба. Канадцы были в числе тех, кто, не раздумывая, протянул руку помощи в трудные времена после аварии на Чернобыльской АЭС.

«Ваша страна стала первой на Западе, кто полностью отменил торговые ограничения в отношении Беларуси. Это залог дальнейшего позитивного развития взаимодействия и очень хороший пример для некоторых других наших партнеров. Мы готовы к расширению плодотворного, взаимовыгодного сотрудничества с Канадой во всех сферах», — заявил белорусский лидер.

О Вьетнаме

Теснейший диалог с Вьетнамом на всех уровнях способствует эффективному решению актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уверен глава государства.

По его словам, сегодня сторонам необходимо сконцентрироваться на обеспечении роста взаимной торговли и реализации совместных проектов в промышленности, нефтехимии, строительстве, образовании, информационных технологиях. Белорусские предприятия готовы активно участвовать в программах по развитию транспортной инфраструктуры, добыче полезных ископаемых и производству продуктов питания на территории Вьетнама.

О Бахрейне

«Мы заинтересованы во всестороннем и масштабном развитии связей с Бахрейном. Тем более что позитивные примеры сотрудничества с государствами Персидского залива у нас есть. Необходимо активизировать двустороннюю торговлю, объем которой в настоящее время, к сожалению, незначителен. Предлагаем бахрейнским партнерам не только традиционные товары, но и высокотехнологичную продукцию», — сказал президент.

О Сальвадоре

«Беларусь рассматривает Сальвадор как перспективного партнера в Центральной Америке. Мы заинтересованы развивать двусторонний диалог, усиливать торгово-экономическую составляющую, расширять сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности, включая химическую отрасль», — отметил президент.

Александр Лукашенко призвал послов, чтобы они, решая стратегические задачи, не упустили возможность узнать побольше о Беларуси, открыть для себя ее красоту и уникальность, в полной мере ощутить радушие и гостеприимство народа, познакомиться с культурой, историей и современным образом жизни.

«Убежден, что мы найдем с вами общий язык. Любые ваши инициативы будут поддержаны. И я убежден, что мы сможем совместными усилиями продвинуть наши отношения на более высокий уровень», — подчеркнул президент.