Семашко: российские СМИ гипертрофировали споры двух стран

Владимир Семашко выразил уверенность в том, что Россия и Беларусь традиционно решат все свои споры.

Об этом заявил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко. Он отметил, что Россия и Беларусь почти ежегодно в канун нового года имеют экономические споры, но каждый раз находят выход из ситуации.

«К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение. Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент (Александр Лукашенко. - Прим. ред.) во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом», - отметил Семашко.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то основания у появившихся в СМИ спекуляций об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы, посол отметил, что есть ухудшение в отношениях, однако «отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран».