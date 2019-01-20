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Семашко: российские СМИ гипертрофировали споры двух стран

21.01.2019 12:26 — Новости Экономики | БДГ  
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Владимир Семашко  выразил уверенность в том, что Россия и Беларусь традиционно решат все свои споры.

Об этом заявил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко. Он отметил, что Россия и Беларусь почти ежегодно в канун нового года имеют экономические споры, но каждый раз находят выход из ситуации.

«К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение. Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент (Александр Лукашенко. - Прим. ред.) во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом», - отметил Семашко.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то основания у появившихся в СМИ спекуляций об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы, посол отметил, что есть ухудшение в отношениях, однако «отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран».

Напомним, что Александр Лукашенко ранее раскритиковал атаку российских СМИ на Беларусь и предостерег от желающих повторить тут украинскую ситуацию. 

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Семашко  выразил уверенность в том, что Россия и Беларусь традиционно решат все свои споры.
 
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