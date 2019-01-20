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Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года разработают в ближайшее время
21.01.2019 12:46 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
21 января, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года необходимо разработать в ближайшее время. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, представляя коллективу Министерства транспорта и коммуникации нового руководителя ведомства
Владимир Кухарев расставил акценты по ряду направлений в работе министерства, которые предстоит реализовать новому министру с коллективом в ближайшее время.
"Первое, что необходимо сделать - это модернизировать концепцию транспортной отрасли, - сказал вице-премьер. - Мы видим, что время меняется, появляются новые подходы, новые технологии, запросы граждан, которые требуют улучшений по всем направлениям транспортной отрасли. Это касается и перевозок, и качества дорог, их обслуживания, повышения эффективности отрасли, ее оптимизации".
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21 января, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года необходимо разработать в ближайшее время. Такую задачу поставил...
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