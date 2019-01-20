Зеленский о Минских соглашениях, олигархах и том, пойдет ли в парламент, если не станет президентом

Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации на Донбассе сегодня не работают и нуждаются в переформатировании. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил будущий кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.



Фото: YouTube-канал «Слуга народа» (youtube.com/sluga95)

Официально Зеленский пока не является кандидатом в президенты Украины — документы в Центральную избирательную комиссию он еще не подал. Вплотную заняться избирательной кампанией Зеленский планирует после завершения съемок «Слуги народа 3» — в ближайшие пару недель. Правда, полностью бросать работу в «Квартале 95» комик не планирует.

«Я не могу бросить „Квартал“. Вы тоже должны понять, что пока я не стал политиком на 100%, 300 семей за моими плечами. Я не могу бросить людей», — рассказал Владимир Зеленский.

Будущий кандидат в президенты Украины также рассказал, что если выиграет выборы «уберет всю коррупцию», а для олигархов в стране начнут работать общие законы.

«Закон у нас единственный для всех, один для всех. Как на юрфаке меня учили, так и в жизни. Для всех одинаковые правила. Нет исключений. Поставим правила, пусть живут по правилам. Попросим Великобританию, поставим Высший английский суд как в Казахстане», — сказал Зеленский.

«Надо все делать максимально, чтобы вернуть все территории»

Зеленский также изложил свое видение решения конфликта на Донбассе. По его мнению, сегодня самое главное — остановить огонь на востоке Украины. Но Зеленский считает, что Минские соглашения, созданные именно для этого, сегодня не работают.

— У нас есть сегодня Минские договоренности, которые не очень работают. Конечно, я бы очень хотел, чтобы они работали. Я бы хотел добавить к Минским договоренностям, может быть, еще чуть-чуть, может быть, переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны, — заявил Зеденский.

— Вы понимаете, что первое, что вам скажет Путин: «Наших войск там нет, это ваша внутренняя ситуация, решайте ее без меня», — уточнил журналист.

— Но есть же Минские договоренности, надо их как-то корректировать, надо их развивать, сильнее.

— …второе, что он скажет: «Ок, проводите выборы, полная амнистия боевиков»… Вы пойдете на это?

— Они убивали наших людей. Что значит «пойдете»? Я вообще против того, чтобы нам, независимой стране, говорили: «Значит, так, полная амнистия». Конечно, никто на это не пойдет! У нас есть своя страна, она независима. Поэтому надо все делать максимально, чтобы вернуть все территории. Наверное, не быстро, но у нас есть вариант — остановить стрельбу. Договориться об этом можно? Можно. Потому что никто не хочет, чтобы люди погибали. Думаю, об этом договоримся. А потом поднимем нашу страну.

Зеленский также признался, что если проиграет на выборах, но при этом наберет немало голосов, то готов остаться в политике и даже пойти на парламентские выборы.

«Честно вам скажу, это не игрушка — просто пойти в политику и потом все бросить посреди дороги. Поэтому вероятность высокая, что надо оправдать доверие людей. Я посмотрю на результат. Посмотрим на реальные цифры. Если цифры будут маленькие, я в жизни не продолжу историю в политике. Я пойму, что люди не хотят видеть такую политическую фигуру. Все. Это раз. Я вернусь к своей профессии. Это два. И потом никто еще не сказал, что будет второй тур. Это три», — заявил шоумен.