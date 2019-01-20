Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 января 2019 года

Собственники квартир, которые отложили продажу в праздничный период, начали активно возвращать объявления. Примечательно, что в основной массе объекты имеют те же цены, что и в декабре – т. е. никакой корректировки не последовало. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1317 $/м 2 .

Профессиональные участники рынка в лице застройщиков пока не разделяют оптимизм продавцов на «вторичке». Средняя цена квартир в новостройках Минска продолжает снижаться. На минувшей неделе она опустилась на 0,2% и составила 1261 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 21 января следующим образом:

Продавцы квартир массово возвращаются на рынок. За минувшую неделю количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 2,5%, причем эта тенденция прослеживалась во всех сегментах рынка. Максимальный прирост объектов отмечен у 1- и 3-комнатных квартир, которых стало больше на 3%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 21 января выглядит следующим образом:

Впервые за долгое время рост зафиксирован у всех без исключения типов квартир. «Двушки» подорожали на 0,1%, 1-и 3-комнатные квартиры на 0,3-0,4%, квартиры с четырьмя комнатами – на 0,7%.

Среди районов города преобладал рост цен с максимальными показателями в Октябрьском районе (+1,4%). Для Фрунзенского района неделя прошла без изменений, в остальных зафиксировано снижение цен. В Центральном и Первомайском районах квартиры подешевели в среднем на 0,5%, в Партизанском – на 0,9%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 771 $/м2 (+0,1%), Витебск – 591 $/м2 (-0,4%), Гомель – 628 $/м2 (+0,2%), Гродно – 683 $/м2 (+0,9%), Могилев – 626 $/м2 (+0,2%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

По данным irn.ru средняя цена на вторичном рынке составляет 2593 $/м2, что на 0,7% меньше, чем в прошлом месяце.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1571 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,4% и составляет 919 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.