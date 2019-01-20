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Журналистку «Белсата» Чайчиц снова задержали возле Куропат

21.01.2019 14:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Журналистку «Белсата» Ольгу Чайчиц задержали после пресс-конференции в Куропатах. Об этом она сообщила у себя в Facebook.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ольга Чайчиц рассказала, что сегодня в Куропатах активисты организовали пресс-конференцию, чтобы обсудить демонтаж сотрудниками лесхоза креста, установленного 27 декабря. Журналисты «Белсата» приехали сделать сюжет. Всех участников конференции снимали на камеры сотрудники милиции в штатском. После мероприятия журналистка и оператор «Белсата» сели в машину, но далеко уехать не смогли: их машину остановили сотрудники ГАИ.

Как пояснили инспекторы, остановили для проверки документов. Позже сотрудники милиции подошли к Чайчиц и попросили проследовать с ними в Боровлянский отдел милиции.

— Статья КоАП 22.9 (Hарушение законодательства о средствах массовой информации. — Прим.), — пояснил милиционер.

— Я ніякую прадукцыю СМІ сёння яшчэ не вырабіла, ніякага закону не парушыла, таму я з вамі на пайду, — заявила Чайчиц.

— Если вы ничего не изготовили, мы во всем разберемся, — пообещали сотрудники милиции.

Это уже не первый раз, когда Ольгу Чайчиц задерживают за работу на не аккредитованный в Беларуси телеканал. Как посчитала сама журналистка, в прошлом году за «изготовление видеопродукции для спутникового телеканала «Белсат» ее штрафовали 14 раз. Вместе с мужем Андреем Козелом, который является оператором телеканала, они за год получили штрафы на сумму более чем 20 тысяч рублей.

По данным ОО «Белорусская ассоциация журналистов», в 2018 году в Беларуси по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (Незаконное изготовление продукции СМИ) журналистов судили более сотни раз. Суммы разные: от 20 до 50 базовых величин (490−1225 рублей). Общая сумма штрафов превышает 92 тысячи рублей.

 
 
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Как посчитала сама журналистка, в прошлом году за «изготовление видеопродукции для спутникового телеканала «Белсат» ее штрафовали 14 раз.
 
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