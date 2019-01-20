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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов Беларуси.

Fitch отметило безупречную платежную дисциплину суверена, а также укрепление макроэкономической стабильности в стране, значительный вклад в которое внес сбалансированный характер макроэкономической политики.

Агентство также подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне "B".-0-