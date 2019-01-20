В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До выставки European Coatings Show 2019 осталось два месяца С 19 по 21 марта 2019 года (вторник–четверг), в германском городе Нюрнберге будет работать очередная European Coatings Show (Европейская выставка покрытий). Она по праву...

С 19 по 21 марта 2019 года (вторник–четверг), в германском городе Нюрнберге будет работать очередная European Coatings Show (Европейская выставка покрытий). Она по праву считается ведущей в мире в части лакокрасочных материалов, покрытий, адгезивов и герметиков. Проводится эта выставка один раз в два года. Ее первый выход в свет под немецким названием Farbe und Lack (Краска и Лак) состоялся в 1991 году. Организаторы European Coatings Show 2019 – компании Vincentz Network из Ганновера и NürnbergMesse.Идя в ногу с промышленностью, Европейская выставка покрытий поможет своим гостям как можно лучше разобраться в рыночных хитросплетениях и новейших предложениях в области широчайшего спектра материалов и оборудования. Это, если называть крупные доли спектра, сырье для материалов покрытий, чернил для печати и адгезивов, промежуточные компоненты для строительных химикатов, лабораторное и производственное оборудование, испытательное и измерительное оборудование, оборудование по применению материалов, защита окружающей среды и охрана труда, услуги.Все вышеперечисленное найдет свое применение в различных отраслях индустрии: автомобиле-, корабле- и авиастроении, перерабатывающей промышленности, производстве промышленного оборудования и мебели, строительстве, печати, нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, ветроэнергетике и других видах возобновляемой энергетики, изготовлении пластмасс и упаковки и др.Значительное место на Европейской выставке покрытий займет то, что относится к строительной сфере. Примечательно, что в процессе нынешнего быстрого развития соответствующий рынок, некогда в заметной мере консервативный, заставляет ученых и производственников создавать все новые и новые материалы и технологии. При этом особое внимание уделяется их экологической чистоте. В связи с чем, в частности, снижается доля лакокрасочных материалов в первую очередь на неводных растворителях. Ведь при выполнении отделочных работ улавливание и рекуперация летучих органических соединений, которые оказывают губительное воздействие на окружающую среду, – дело очень сложное и дорогостоящее.Теперь делается упор на производство лакокрасочных материалов на водной основе, с высоким сухим остатком, с минимальным содержанием растворителей и порошковых. Последние в результате использования никак не портят окружающую среду. Все чаще краскам и покрытиям придаются антибактериальные свойства, что особенно ценно в медицинских учреждениях. Фасадные покрытия "учатся" эффекту лотоса и становятся самоочищающимися. Совершенствуются тонкослойные покрытия на основе полых микросфер, внося свою лепту в солнце- и теплозащиту зданий. Создаются все более эффективные антикоррозионные покрытия. Ширится использование долговечной и не требующей ухода отделки фасадов из твердой стали с естественной ржавчиной, перманентно стареющей уникальным образом.В преддверии Европейской выставки покрытий нельзя обойти стороной и рыночную ситуацию. По данным бизнес-консалтинговой компании Grand View Research, к 2025 году объем мирового рынка лакокрасочных материалов и покрытий может превысить 227, 70 млрд долларов. Если в качестве единицы измерения взять тонну, ожидается, что к 2025 году глобальный спрос на указанные материалы составит 65, 81 млн тонн. Для сравнения: в 2016 году он был равен 45, 40 млн тонн. Увеличение спроса на эту продукцию ожидается за счет промышленности, строительства и региональных нужд. Рост в строительной сфере обусловливается увеличением соответствующих расходов в развивающихся регионах. Прогнозируется, что предпочтения потребителей будут меняться в сторону био-продуктов и технологических достижений. Среди последних стоит назвать светодиодное УФ-отверждение, один из коньков предстоящей Европейской выставки покрытий.Предыдущая Европейская выставка покрытий собрала на своих площадях 1135 экспонентов и более чем 30 тысяч посетителей. В 2019 году подобные результаты, скорее всего, будут улучшены. Не зря же Выставочный центр Нюрнберга выделил под European Coatings Show 2019 впервые в истории этой выставки целых восемь залов. Это не считая павильона NCC Ost, где пройдет весьма представительная выставочная конференция.Дмитрий ЖУКОВФото с выставки European Coatings Show 2017: NuernbergMesse / Thomas Geiger