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Внесены изменения в порядок исчисления подоходного налога
21.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
Инспекция МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району сообщает, что с 2019 года действует Налоговый кодекс Республики Беларусь, изложенный в новой редакции (далее - НК-2019). Этим документом внесены изменения в порядок исчисления подоходного налога.
О наиболее существенных из них пойдет речь в данной статье.
Налоговые вычеты.
1. Увеличены размеры стандартных вычетов (
2. Отменен годовой предел социального вычета на страхование (
3. Для целей применения имущественного вычета на строительство / приобретение жилья к членам семьи плательщика отнесены дети, состоящие в браке (
4. Закреплена возможность предоставления имущественного вычета в сумме расходов на газификацию при строительстве жилого дома (
5. Прописано, что имущественный вычет в сумме расходов, понесенных на строительство жилья без привлечения застройщика или подрядчика после утверждения акта приемки этого жилья в эксплуатацию, не предоставляется (
6. Установлено, что социальные (на обучение и на страхование) и имущественный на строительство / приобретение жилья вычеты предоставляются любыми налоговыми агентами, выплачивающими плательщику доходы (
7. Увеличен размер имущественного вычета, связанного с отчуждением имущества, который предоставляется по нормативу (в %) (
8. Увеличен размер вычета, который предоставляется по нормативу (в %) при налогообложении доходов, полученных по операциям с ценными бумагами (
9. В отношении доходов спортсменов и их тренеров от личной деятельности за участие в спортивных соревнованиях установлен профессиональный вычет по нормативу (в %) (
Льготируемые доходы
1. Увеличены годовые предельные размеры доходов, освобождаемых от налогообложения (
2. Введена новая льгота: доходы в виде оплаты страховых взносов профсоюзными организациями за членов этих организаций в пределах 3398 руб. за год (
3. Не облагается подоходным налогом материальная помощь, оказываемая по
- умершего бывшего работника организации их
- бывшим работникам в связи со смертью их
Ранее такая льгота распространялась только на пенсионеров, ранее работавших в этих организациях (у ИП) (
4. Освобождена от налогообложения материальная и иная помощь, оказываемая лицам, нуждающимся в получении медицинской помощи (при наличии соответствующего подтверждения) (
5. Освобождена от налогообложения
6. Доходы, полученные от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате
Ставки налога
1. В отношении дивидендов введены пониженные ставки подоходного налога (
- в течение 3 предшествующих календарных лет, - применяется ставка 6%;
- в течение 5 предшествующих календарных лет, - применяется ставка 0%.
2. Налог с доходов от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) физлицам жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест уплачивается в фиксированных суммах независимо от размера полученного дохода за год (
Налоговые декларации и уплата налога
1. С 1 марта на 31 марта перенесен крайний срок представления в налоговый орган деклараций по подоходному налогу физлицами, обязанными представлять такие декларации о полученных в течение прошедшего календарного года доходах. А срок уплаты налога - с 15 мая на 1 июня (
2. Изменен порядок уплаты подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах плательщиками, получающими доходы от сдачи физическим лицам в аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест. Уплата производятся ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах. При изменении размеров ставок подлежащий уплате подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах пересчитывается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение. В 2018 году уплата могла производиться за весь налоговый период либо за один месяц. (п.
За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, 1, каб. № 3 либо по тел.: 3-73-23.
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району сообщает, что с 2019 года действует Налоговый кодекс Республики Беларусь, изложенный в новой редакции...
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