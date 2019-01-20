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Внесены изменения в порядок исчисления подоходного налога

21.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району сообщает, что с 2019 года действует Налоговый кодекс Республики Беларусь, изложенный в новой редакции (далее - НК-2019). Этим документом внесены изменения в порядок исчисления подоходного налога.

О наиболее существенных из них пойдет речь в данной статье.

Налоговые вычеты.

1. Увеличены размеры стандартных вычетов (п. 1 ст. 209 НК-2019):

Кому положен вычет

Размер вычета (руб.)

в 2019 году

в 2018 году

Физическим лицам

110

102

если размер дохода, подлежащего налогообложению, не превышает

665

620

Родителям на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца

32

30

Вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю - на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца

61

57

Родителям, имеющим двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, - на каждого ребенка

Физлицам, указанным в подп. 1.3 ст. 209 НК-2019

155

144

2. Отменен годовой предел социального вычета на страхование (ч. 1 подп. 1.2 ст. 210 НК-2019).

3. Для целей применения имущественного вычета на строительство / приобретение жилья к членам семьи плательщика отнесены дети, состоящие в браке (ч. 1 подп. 1.1 ст. 211 НК-2019). Ранее членами семьи плательщика признавались только дети, не состоящие в браке (ч. 1 подп. 1.1 ст. 166 НК-2018).

4. Закреплена возможность предоставления имущественного вычета в сумме расходов на газификацию при строительстве жилого дома (ч. 2, абз. 6 ч. 11 подп. 1.1 ст. 211 НК-2019).

5. Прописано, что имущественный вычет в сумме расходов, понесенных на строительство жилья без привлечения застройщика или подрядчика после утверждения акта приемки этого жилья в эксплуатацию, не предоставляется (ч. 7 подп. 1.1 ст. 211 НК-2019). Кроме того, установлен срок представления налоговому агенту вышеуказанного акта приемки - не позднее 1 месяца после приема жилья в эксплуатацию (ч. 7 подп. 1.1 ст. 211 НК-2019).

6. Установлено, что социальные (на обучение и на страхование) и имущественный на строительство / приобретение жилья вычеты предоставляются любыми налоговыми агентами, выплачивающими плательщику доходы (абз. 2 ч. 1 п. 2 ст. 210, абз. 2 ч. 16 подп. 1.1 ст. 211 НК-2019). Ранее эти вычеты предоставлялись только налоговым агентом, являющимся местом основной работы (службы, учебы) плательщика (абз. 2 ч. 1 п. 2 ст. 165, абз. 2 ч. 1 п. 2 ст. 166 НК-2018).

7. Увеличен размер имущественного вычета, связанного с отчуждением имущества, который предоставляется по нормативу (в %) (ч. 10 подп. 1.2 ст. 211 НК-2019). Этот вычет составляет 20% суммы подлежащих налогообложению доходов, полученных от отчуждения такого имущества (в 2018 году - 10%) (ч. 10 подп. 1.2 ст. 211 НК-2019, ч. 4 подп. 1.2 ст. 166 НК-2018).

8. Увеличен размер вычета, который предоставляется по нормативу (в %) при налогообложении доходов, полученных по операциям с ценными бумагами (ч. 4 п. 5 ст. 202 НК-2019). Теперь он применяется в размере 20% указанных доходов (в 2018 году - 10%) (ч. 4 п. 5 ст. 202 НК-2019, ч. 4 п. 5 ст. 160 НК-2018).

9. В отношении доходов спортсменов и их тренеров от личной деятельности за участие в спортивных соревнованиях установлен профессиональный вычет по нормативу (в %) (ч. 2 п. 2 ст. 212 НК-2019). Вместо вычета в сумме документально подтвержденных расходов налоговый орган теперь может предоставить вычет в размере 20% суммы доходов, подлежащих налогообложению. Ранее такой вычет не был предусмотрен (ч. 2 п. 2 ст. 212 НК-2019, подп. 1.4 ст. 168 НК-2018).

Льготируемые доходы

1. Увеличены годовые предельные размеры доходов, освобождаемых от налогообложения (ст. 208 НК-2019):

Доходы, освобождаемые от подоходного налога

Предельные размеры (руб.)

в 2019 году

в 2018 году

Доходы, которые не являются вознаграждением за исполнение трудовых и иных обязанностей (включая матпомощь, подарки, призы, путевки):

- полученные по месту основной работы (службы, учебы) (кроме нижеуказанных иных доходов) (п. 23 ст. 208 НК-2019)

1984

1847

- полученные от профсоюзных организаций членами этих организаций (кроме нижеуказанных иных доходов) (п. 38 ст. 208 НК-2019)

397

370

- полученные от других организаций и ИП (кроме нижеуказанных иных доходов) (п. 23 ст. 208 НК-2019)

131

122

Иные доходы

Стоимость путевок в белорусские санаторно-курортные и оздоровительные организации, приобретенных для детей до 18 лет, оплаченных или возмещенных за счет средств белорусских организаций или ИП (п. 14 ст. 208 НК-2019)

833

776

Страховые взносы белорусским страховым организациям, оплаченные за работников организациями и ИП, являющимися местом их основной работы (службы, учебы), а также за пенсионеров, ранее работавших у них (п. 24 ст. 208 НК-2019)

3398

3164

Безвозмездная (спонсорская) помощь, поступившие на благотворительный счет банка пожертвования, полученные инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (п. 29 ст. 208 НК-2019)

13128

12223

2. Введена новая льгота: доходы в виде оплаты страховых взносов профсоюзными организациями за членов этих организаций в пределах 3398 руб. за год (п. 24 ст. 208 НК-2019).

3. Не облагается подоходным налогом материальная помощь, оказываемая по месту основной работы (службы, учебы):

- умершего бывшего работника организации их близким родственникам;

- бывшим работникам в связи со смертью их близких родственников (п. 11 ст. 208 НК-2019).

Ранее такая льгота распространялась только на пенсионеров, ранее работавших в этих организациях (у ИП) (абз. 3 подп. 1.8 ст. 163 НК-2018).

4. Освобождена от налогообложения материальная и иная помощь, оказываемая лицам, нуждающимся в получении медицинской помощи (при наличии соответствующего подтверждения) (п. 30 ст. 208 НК-2019). В 2018 году льготировалась только безвозмездная (спонсорская) помощь, оказываемая по указанной причине (абз. 3 подп. 1.21 ст. 163 НК-2018).

5. Освобождена от налогообложения безвозмездная (спонсорская) помощь, оказываемая в связи с чрезвычайными ситуациями (п. 30 ст. 208 НК-2019). Ранее для такого вида помощи льгота не была предусмотрена. Не облагалась только материальная помощь, оказанная по этой причине (абз. 2 подп. 1.8 ст. 163 НК-2018).

6. Доходы, полученные от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения и в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно, освобождаются от подоходного налога в пределах 6569 руб. за год (п. 22 ст. 208 НК-2019). В 2018 году этот предел составлял 6116 руб. (подп. 1.18 ст. 163 НК-2018).

Ставки налога

1. В отношении дивидендов введены пониженные ставки подоходного налога (п. 5, 6 ст. 214 НК-2019). Так, в случае, если по решению собственников прибыль организации не распределялась между участниками (акционерами) организации (дивиденды не выплачивались), а направлялась на развитие организации:

- в течение 3 предшествующих календарных лет, - применяется ставка 6%;

- в течение 5 предшествующих календарных лет, - применяется ставка 0%.

2. Налог с доходов от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) физлицам жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест уплачивается в фиксированных суммах независимо от размера полученного дохода за год (п. 2 ст. 214 НК-2019). В 2018 году предельный размер таких доходов, в отношении которых применяются ставки налога в фиксированных суммах, составлял 6116 руб. (п. 2 ст. 173, п. 3 ст. 179 НК-2018, п. 4 Указа N 29, приложение 11 к Указу N 29).

Налоговые декларации и уплата налога

1. С 1 марта на 31 марта перенесен крайний срок представления в налоговый орган деклараций по подоходному налогу физлицами, обязанными представлять такие декларации о полученных в течение прошедшего календарного года доходах. А срок уплаты налога - с 15 мая на 1 июня (п. 1 ст. 222, ч. 3 п. 2 ст. 219 НК-2019, п. 1-1, 6 ст. 180 НК-2018). При этом декларацию можно представить в любой налоговый орган независимо от места регистрации этого физлица.

2. Изменен порядок уплаты подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах плательщиками, получающими доходы от сдачи физическим лицам в аренду жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест. Уплата производятся ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах. При изменении размеров ставок подлежащий уплате подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах пересчитывается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение. В 2018 году уплата могла производиться за весь налоговый период либо за один месяц. (п.п. 1.2 п. 1 ст. 221 НК-2019, п. 1 ст. 179 НК-2018).

За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, 1, каб. № 3 либо по тел.: 3-73-23.

 
 
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Инспекция МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району сообщает, что с 2019 года действует Налоговый кодекс Республики Беларусь, изложенный в новой редакции...
 
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