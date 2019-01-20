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Генпрокуратура правозащитникам: Оснований для привлечения к уголовной ответственности главы МВД нет
21.01.2019 15:55 — Новости Экономики | Tut.by
Генеральная прокуратура ответила на
В Генпрокуратуре обращение правозащитников «по вопросу соответствия законодательству интервью министра внутренних дел, текст которого размещен в ряде СМИ» рассмотрели.
«При изучении содержания отмеченной публикации установлено, что в ней автором выложено личное мнение по некоторым вопросам. В данной статье не используются слова, выражения и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-нибудь правонарушения или криминально наказуемых действий», — говорится в ответе.
С учетом этого в Генпрокуратуре не видят оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Напомним, незарегистрированный правозащитный центр
Речь идет об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Беларуси, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их
Правозащитники в свою очередь отмечают, что в белорусском обществе и так достаточно высокий уровень гомофобии, что иногда приводит даже к совершению преступлений против жизни и здоровья граждан по мотивам ненависти именно по признаку их сексуальной ориентации. Вместо того чтобы противостоять таким негативным проявлениям, «министр Шуневич позволяет себе употреблять жаргонизмы, характерные для носителей криминальной субкультуры либо носителей неонацистских взглядов».
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