Генпрокуратура правозащитникам: Оснований для привлечения к уголовной ответственности главы МВД нет

Генеральная прокуратура ответила на обращение незарегистрированного правозащитного центра «Весна» в связи с «дискриминационными высказываниями министра внутренних дел Игоря Шуневича в адрес ЛГБТК-сообщества». По мнению Генпрокуратуры, оснований для привлечения министра к уголовной ответственности нет. Об этом говорится в ответе на обращение, который получили правозащитники.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Генпрокуратуре обращение правозащитников «по вопросу соответствия законодательству интервью министра внутренних дел, текст которого размещен в ряде СМИ» рассмотрели.

«При изучении содержания отмеченной публикации установлено, что в ней автором выложено личное мнение по некоторым вопросам. В данной статье не используются слова, выражения и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-нибудь правонарушения или криминально наказуемых действий», — говорится в ответе.

С учетом этого в Генпрокуратуре не видят оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, незарегистрированный правозащитный центр «Весна» за подписью председателя Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича на прошлой неделе направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с тем, чтобы эти госорганы провели проверку по факту дискриминационных высказываний министра внутренних дел Игоря Шуневича по телевидению.

Речь идет об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Беларуси, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их «дырявыми» .

Правозащитники в свою очередь отмечают, что в белорусском обществе и так достаточно высокий уровень гомофобии, что иногда приводит даже к совершению преступлений против жизни и здоровья граждан по мотивам ненависти именно по признаку их сексуальной ориентации. Вместо того чтобы противостоять таким негативным проявлениям, «министр Шуневич позволяет себе употреблять жаргонизмы, характерные для носителей криминальной субкультуры либо носителей неонацистских взглядов».