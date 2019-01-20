Кусы валют: вырос только доллар

Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и ослаб к доллару на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 января.

Евро остановился на уровне 2,4469 белорусского рубля.

Доллар вырос и в понедельник 2,1506 белорусского рубля.

В банках курс продажи доллара варьируется от 2,155 до 2,17 руб., евро - от 2,452 до 2,465 руб. За 100 российских рублей просят от 3,243 до 3,30 руб.

Цена нефти Brent по состоянию на 13:10 по минскому времени находится на уровне 62,45 доллара за баррель.