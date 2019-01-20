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Кусы валют: вырос только доллар

21.01.2019 16:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и ослаб к доллару на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 января.

Евро остановился на уровне 2,4469 белорусского рубля.

Доллар вырос и в понедельник 2,1506 белорусского рубля.

В банках курс продажи доллара варьируется от 2,155 до 2,17 руб., евро - от 2,452 до 2,465 руб. За 100 российских рублей просят от 3,243 до 3,30 руб.

Цена нефти Brent по состоянию на 13:10 по минскому времени находится на уровне 62,45 доллара за баррель. 

 
 
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Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и ослаб к доллару на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 января. Евро остановился на уровне 2,4469...
 
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