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МВД указало на дыры у белорусского «интернет-банкинга»

21.01.2019 16:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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МВД рекомендовала банкам повысить безопасность использования системы «интернет-банкинг» и принять ряд мер по этому случаю. Это следует из письма силовиков в адрес белорусских банков.

По данным МВД, за прошлый год резко выросло число хищений с помощью компьютерной техники. Если в 2017-м году было зафиксировано 2318 таких случаев, то в 2018-м — 3585. При этом увеличился удельный вес краж с помощью несанкционированного доступ к системе «интернет-банкинг». Было заведено ряд уголовных дел.

Потерпевшими от рук злоумышленников стали клиенты ряда белорусских банков, в том числе «Белагропромбанка» и «БПС-Сбербанка», следует из письма МВД.

В большинстве краж злоумышленники использовали зарубежные IP-адреса, что свидетельствует либо о том, что преступники находятся за рубежом, либо используются средства анонимизации. Завладение паролями происходит посредством фишинговых сообщений, поддельных интернет-сайтов или вредоносных программ. Иногда услуга «интернет-банкинг» была не нужна клиентам, а навязывалась сотрудниками банков, которые устанавливали реквизиты доступа, не соответствующие правилам информационной безопасности, говорится в письме.

В связи с этим МВД рекомендовало банкам повысить безопасность использования системы «интернет-банкинг». В частности, силовики просят запретить установку простых паролей, в том числе одинакового имени пользователя и пароля, исключить возможность регистрации клиентов с одинаковыми именами пользователей в рамках одного банка, а также предусмотреть установку по умолчанию доступа к кабинету пользователя только с белорусских «айпишников» и обязательную смену пароля при первом входе в кабинет пользователя.

 
 
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Иногда услуга «интернет-банкинг» была не нужна клиентам, а навязывалась сотрудниками банков, которые устанавливали реквизиты доступа, не соответствующие...
 
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